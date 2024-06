Что нужно делать, чтобы была хорошая талия: эффективные упражнения

Несмотря на возрастные изменения, поддержание физической формы поможет вам выглядеть и чувствовать себя гораздо лучше в одежде, особенно в области живота. Кроме того, потеря лишних килограммов снизит риск развития многих хронических заболеваний, таких как рак, диабет, проблемы с печенью, сердечные заболевания и даже ранняя смерть.

В то же время, подтягивание живота даже поможет вашим кровеносным сосудам функционировать лучше. Эксперты по делу фитнеса раскрыли несколько лучших упражнений по уменьшению жира на животе, пишет издание Eat This Not That.

Бокалевидные приседания

Для выполнения возьмите только одну гантель. Держите вес обеими руками в центре сердца, держа локти под ним. Разместите ноги на расстоянии от размаха плеч, а пальцы немного направьте вперед. Сядьте назад, опускаясь в приседания, и разведите колени. Следите, чтобы нижняя часть спины оставалась ровной. Затем проезжайте пятками, чтобы подняться назад. Выполните пять подходов по шесть повторений.

Жим лежачи

Это упражнение выполняется на тренажере Смита или тренажере TRX. Сначала подтянитесь снизу. Скрепите обе лопатки вместе, держа туловище прямым, похожим на доску. Выполните пять подходов по шесть повторений.

Румынская сословная тяга

Для начала возьмите весовую перекладину и держите прямо перед телом. Затем отведите бедра назад, держа спину нейтральной. Начните опускать перекладину вниз, пока ваши подколенные сухожилия не почувствуют полное растяжение. Нажмите на пятки, чтобы поднять вес, а затем закончить в исходном положении. Выполните пять подходов по шесть повторений.

5-минутная тренировка пресса стоя

Для выполнения вам понадобится тренировочный фитнесс-мяч. Опираясь локтями на мяч, держите туловище ровно, двигая предплечьями круговыми движениями. Выполнив установленное количество повторений, измените направление. Сожмите лопатки вместе и не допускайте провисания поясницы. Выполните пять подходов по 10 повторений в каждом направлении.

Т-отжим

Займите исходное положение для упражнения отжима. Опустите тело на землю и, начиная отжиматься, поднимите одну руку к потолку. Следите за этой рукой. Повторите и потянитесь противоположной рукой. Для дополнительного вызова держите гантель в поднятой руке. Выполните пять подходов по пять повторений для каждой стороны.

