5 упражнений, которые помогут вам выглядеть красиво в костюме
Если вы готовитесь к особому дню или работаете в офисе, где царит дресс-код, вы непременно захотите улучшить свою физическую форму, чтобы отлично выглядеть в новом костюме. Для этого следует начать с правильной осанки, держать голову высоко, плечи назад, а также укреплять пресс и ягодицы.
Выполняя специальные упражнения, вы сможете достичь идеального вида и уверенности в любом костюме или смокинге. Как их выполнять, рассказали в Eat This, Not That.
Вытягивайте шею, чтобы голова была на одном уровне с позвоночником
Чтобы улучшить осанку, сначала сядьте или станьте ровно, положите два пальца на подбородок и подтяните его, создавая второй подбородок. Легко нажимайте пальцами, чтобы усилить растяжку. Затем лягте на спину, поднимите шею на 2,5 см и держите это положение 3 подхода по 20 секунд.
Растягивайте грудные мышцы
Станьте боком к стене, прижимая левую ладонь к ней и держа руку прямой. Плавно вращайте тело вправо до ощущения растяжки, держите позу. Выполните 3 подхода по 20 секунд, а затем повторите для другой стороны.
Вытягивайте лопатки
Встаньте ровно, держа руки по бокам. Подтяните живот, и сведите лопатки вниз. Удерживайте эту позу 4 раза по 10 секунд. Затем сядьте, вытянув ноги вперед, возьмитесь за ручки и выполняйте гребное движение, подтягивая живот к позвоночнику. Выполните 3 подхода по 10 повторений, держа локти близко к телу.
Выполняйте становую тягу одной ногой
Встаньте, расположив ноги на ширине бедер, со слегка согнутыми коленями. Отведите бедра назад и поднимите одну ногу, держа спину прямой. Затем выпрямите ногу назад, напрягая ягодичную мышцу, и верните ее в исходное положение. Выполните 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.
Укрепление ядра
Попробуйте классическую планку для укрепления корпуса. Начните с позиции на четвереньках. Затем выпрямите ноги, удерживая спину прямой. Выполняйте упражнение по 30 секунд, делая 3 подхода.
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