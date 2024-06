5 упражнений, которые важны для долголетия: включите их в ежедневные тренировки

Регулярные физические упражнения имеют важное значение для здорового долголетия и могут иметь многочисленные преимущества для пожилых людей. Физические упражнения не только помогают сохранить мобильность и здоровье, но и способствуют всеобщему счастью. По словам Eatthis, исследование, опубликованное в Американском журнале профилактической медицины, подчеркивает важность включения ежедневной быстрой ходьбы в свой распорядок дня для поддержания активного образа жизни и облегчения симптомов артрита, боли в суставах и скованности мышц.

1. Приседания

Приседания – это исключительное упражнение для людей всех возрастов, особенно для пожилых людей. Эти движения задействуют мышцы пресса и ног, улучшают осанку и равновесие, а также помогают поддерживать плотность костной ткани. Интересно, что исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Neuroscience, предполагает, что приседания могут улучшить здоровье мозга, стимулируя выработку нейронов, связанных с обучением и контролем стресса.

2. Свободный вес

Включение упражнений со свободным весом в свой распорядок дня имеет решающее значение для пожилых людей. Жим на плечи, скручивание на бицепс и разгибание на трицепс – отличные варианты. Поддержание мышечной массы с возрастом имеет множество преимуществ для здоровья.

3. Быстрая ходьба

Не стоит недооценивать пользу быстрой ходьбы, поскольку она имеет множество преимуществ для пожилых людей. Регулярные прогулки в умеренном темпе укрепляют сердце, обостряют ум и способствуют укреплению костей. Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, свидетельствует, что ходьба улучшает память у пожилых людей и даже увеличивает размер гиппокампа – участка мозга, отвечающего за память.

4. Выпады

Выпады – это не только упражнение на сопротивление, но и функциональное движение, помогающее развивать силу нижней части тела и повседневную мобильность. Healthline предполагает, что выпады могут даже исправлять перекосы и дисбаланс тела, улучшая осанку и способствуя похудению.

5. Отжим

Отжим – классическое и эффективное упражнение для развития общей силы и сердечно-сосудистой системы. Недавнее исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показывает, что мужчины, которые могут выполнить 40 отжиманий в течение 30 секунд, имеют сниженный риск развития сердечных заболеваний, а также инфарктов и инсультов. Отжима развивают мышцы, ускоряют метаболизм, сжигают жир и обеспечивают тренировку всего тела, не требуя никакого оборудования.

