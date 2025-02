5 упражнений на полу, возвращающих фигуру и молодость

Чтобы поддерживать форму и здоровье с возрастом, присутствие в жизни регулярной физической активности имеет важное значение, особенно после 30 лет, когда начинается снижение мышечной массы. Упражнения на полу являются удобным и эффективным способом тренировок, которые можно выполнять где угодно, даже дома или во время путешествий.

Оставаться активным помогает не только улучшить настроение и энергию, но и способствует здоровому контролю веса и снижает риск хронических болезней. Какие упражнения следует выполнять по 3-4 раза в неделю, чтобы поддержать кости и общую форму, рассказали в Eat This, Not That.

Отжимания

Отжимания — это эффективное упражнение, которое активирует несколько мышечных групп одновременно, задействуя грудь и трицепсы. Во время выполнения упражнения важно держать тело прямым, а руки немного шире плеч, опускаясь на 90 градусов в локтях. Кроме того, чтобы выполнять упражнение правильно, не забывайте о стабильности корпуса. Это поможет укрепить мышцы всего тела.

Выпады

Одним из эффективных упражнений для активации нескольких групп мышц являются выпады. Они направлены на проработку больших мышц ног и ягодиц. Чтобы их сделать правильно, поставьте ноги на ширину плеч и сделайте большой шаг вперед, опуская заднюю ногу до колена. Затем поднимитесь, нажимая через переднюю пятку.

Планка

Это одно из лучших упражнений на полу, не требующее выполнения сложных движений. Содержание планки в течение 30–60 секунд помогает укрепить мышцы кора благодаря изометрическим сокращениям. Для ее выполнения расположите руки под плечами, вытяните ноги, затем опустите локти, чтобы перейти в планку на предплечьях. Кроме того, держите мышцы кора напряженными, а спину прямой.

Альпинисты

Это замечательное кардио-упражнение, сочетающее кардионагрузку с тренировкой на полу. Для выполнения начните с высокой планки, разместив руки на ширине плеч. Быстро подтягивайте одно колено к телу, поворачивая его назад, и повторяйте то же самое с другой ногой.

Ослиные подъемы ног

Для поддержания стройности с возрастом попробуйте выполнить это упражнение. Для этого начните с положения на четвереньках: руки под плечами, колени под бедрами, спина прямая, а живот втянут. Поднимите одну ногу, так чтобы подошва смотрела вверх, задержитесь на несколько секунд, сжав ягодицу, а затем опустите ногу и повторите с другой стороны.

