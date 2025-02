5 упражнений с гирями, которые необходимы для похудения

Тренировки с гирями активно сжигают калории и придают телу тонус, активируя сразу несколько групп мышц. Они помогают сжигать жир, укреплять мышцы и сочетают кардио с силовыми тренировками.

Видео дня

Какие упражнения с гирями лучше всего сжигают жир, рассказали в Eat This, Not That. Добавьте их в свой привычный распорядок тренировок, чтобы ускорить процесс сжигания калорий и добиваться лучших результатов.

Махи с гирями

Для предотвращения перегрузки мышц начните с упражнений на ноги, расставив их чуть шире плеч, а гирю поставьте между ногами. При этом туловище должно быть параллельно земле. Далее поднимите гирю до уровня плеч, держа руки прямыми. Выполните 3 подхода по 15 повторений.

Передние приседания

Поставьте ноги на ширине плеч, слегка вывернув пальцы. Держите гирю обеими руками возле груди и согните колени, опуская бедра ниже уровня коленей. Нажимайте на пятки, чтобы вернуться в исходное положение. Выполните 3 подхода по 15 повторений.

Высокая тяга с гирей

Для поддержания высокой интенсивности держите гирю между ногами, стоя на ширине плеч. Приседайте, сгибая колени на 90 градусов, а затем вытягивайте ноги и поднимайте гирю к подбородку, согнув руки. Выполняйте 3 подхода по 15 повторений.

Становая тяга

Поднимите гирю ладонями к телу и поставьте ее перед бедрами. Держите ноги на ширине бедер, а колени слегка согнутыми. Наклоните туловище вперед, держа спину прямой, пока оно не станет параллельным полу. Оттолкнитесь пятками, возвращая гирю в исходное положение, сжимая ягодицы. Выполните 3 подхода по 15 повторений.

Пресс сидя

Сидя на полу, согните колени и поставьте ступни на землю. Держите гирю возле груди, вытяните ее во время приседания, а в верхней точке поднимите над головой. Вернитесь в исходную позицию, опустив гирю к груди. Выполните 3 подхода по 15 повторений.

Ранее OBOZ.UA рассказал, о пользе и преимуществах силовой тренировки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.