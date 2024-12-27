5 упражнений TRX, которые помогут вам сохранить силу и мышцы после 50. Видео

С возрастом наши мышцы теряют силу, что может привести к ограничению подвижности и энергичности. Однако регулярные тренировки помогут не только сберечь, но и увеличить силу после 50 лет.

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TRX-тренировка – это эффективный и безопасный способ укрепить тело, не используя тяжелые отягощения. Издание eatthis.com опубликовало пять упражнений TRX, которые помогут поддерживать вашу силу и здоровье на высоком уровне. Следуйте им по три подхода, делая 15-20 повторений каждый раз. Между подходами отдыхайте 30 секунд.

TRX-планка

Это упражнение отлично укрепляет мышцы кори и готовит к другим TRX-упражнениям.

Станьте в положение полной планки, зафиксировав стопы в петлях TRX, висящих над полом. Удерживайте это положение до 30 секунд. Если вам это легко, усложните упражнение, подтягивая колени к груди, а затем возвращаясь в исходное положение.

TRX-отжим

Это упражнение прорабатывает мышцы груди, трицепсы и мышцы кори.

Исходная позиция: возьмитесь руками за ручки TRX, находящиеся на высоте 10-20 см от пола. Выполните отжим, опуская тело до уровня груди. Контролируйте движение, чтобы ручки TRX оставались стабильными. Вернитесь в исходное положение и повторите.

TRX-растяжители

Это упражнение укрепляет спину, бицепсы и ромбовидные мышцы.

Настройте TRX так, чтобы ручки находились на уровне талии. Держите ручки в положении стоя, а затем отступите ногами вперед, наклоняя корпус назад. Тащите грудную клетку вверх, пока руки не окажутся у туловища. Опуститесь и повторите упражнение.

TRX-приседания

Приседания с использованием TRX прекрасно развивают ягодичные мышцы и квадрицепсы.

Начальное положение: держите ручки TRX на уровне груди. Легко наклонитесь назад, удерживая вес на ручках TRX, и выполните приседания, пока бедра не станут параллельными полу. Вернитесь в исходную позицию, проталкивая себя ногами от пола.

TRX-седалищный мост

Это упражнение эффективно работает с ягодичными мышцами и задней поверхностью бедра.

Лягте на спину, зафиксировав ноги в петлях TRX. Поднимите бедра вверх, напрягая ягодицы, пока туловище и бедра не образуют одну линию. Для усложнения поднимайте одну ногу вверх во время выполнения движения.

Эти упражнения помогут вам оставаться в форме, поддерживать силу и противостоять возрастным изменениям в вашем теле. Регулярные тренировки – залог активной жизни в любом возрасте!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сохранить здоровье после 50-ти лет.

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