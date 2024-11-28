5 вредных рекомендаций для похудения, ускоряющих старение

Сегодня советы по похудению можно найти повсюду: в блогах, соцсетях, видео и статьях. Однако некоторые из них могут быть не только неэффективны, но и вредны для здоровья.

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Неправильные методы похудения способны повлечь за собой ускоренное старение организма и появление хронических заболеваний. Чтобы избежать таких ошибок, важно знать, какие рекомендации следует остерегаться. Больше об этом пишет eatthis.com.

Ограничение к подсчету калорий

Вместо простого подсчета калорий важнее заботиться о качестве вашего рациона.

"Люди часто ограничиваются подсчетом калорий, но не уделяют внимания составу пищи. Их рацион может оставаться обработанным и низкокачественным, без достаточного количества омега-3, ненасыщенных жиров или клетчатки. Еда, богатая необходимыми питательными веществами, не только способствует похудению, но и поддерживает долголетие", – отмечает диетолог Уитни Стюарт.

Игнорирование белков

Недостаточное потребление белков может тормозить похудение и ускорять старение.

Диетолог Лорен Гаррис-Пинкус объясняет: "Часто люди сосредотачиваются только на дефиците калорий, игнорируя баланс питательных веществ. Адекватное количество белка необходимо для сохранения мышечной массы во время диеты. Если вы теряете не только жир, но и мышцы, это снижает" ваш метаболизм, силу и может даже привести к потере костной массы".

Оптимальным количеством белка, по словам эксперта, 25-30 граммов на один прием пищи в сочетании с цельнозерновыми продуктами, клетчаткой и полезными жирами.

Заменители еды: коктейли и батончики

Продукты, которые позиционируются как удобные заменители пищи, часто вредят здоровью.

"Заменители пищи, такие как коктейли или батончики, нередко содержат добавленный сахар и высокообработанные. Чрезмерное потребление таких продуктов связано с хроническими заболеваниями, а также ускорением старения из-за образования конечных продуктов гликации (AGE)", - предупреждает диетолог Сара Чатфилд.

Полное исключение углеводов

Диеты с полным отказом от углеводов могут навредить больше, чем помочь. Хотя избегание рафинированного сахара и переработанных углеводов способствует похудению, отказ от полезных источников углеводов – таких как фрукты, цельнозерновые продукты и крахмалистые овощи – может свести усилие к нулю.

Сара Чатфилд добавляет, что сложные углеводы являются важным источником клетчатки и питательных веществ. Их потребление способствует насыщению, успешной потере веса и уменьшению признаков старения.

Обезжиренный рацион

Отказ от жиров может отрицательно повлиять на здоровье и похудение.

"Хотя жиры более калорийны (9 калорий на грамм против 4 калорий в белках или углеводах), наш организм нуждается их для нормального функционирования. Полезные жиры, такие как содержащиеся в авокадо, орехах или оливковом масле, поддерживают здоровье сердца и мозга, а также придают удовольствие от пищи", – подчеркивает диетолог Вандана Шет.

Не все советы для похудения одинаково полезны. Чтобы сохранить здоровье и молодость, сосредоточьтесь на сбалансированном питании, а не на модных методиках или ограничениях.

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