5 здоровых продуктов, которые должны быть у вас в холодильнике

Чтобы похудеть, важно сформировать здоровые пищевые привычки, а для этого нужно иметь под рукой питательные продукты и полезные перекусы. Когда в холодильнике есть здоровые варианты пищи, вы гораздо чаще будете выбирать именно их вместо нездоровых альтернатив.

Так что запаситесь свежими и замороженными продуктами, чтобы сделать здоровый выбор легким и удобным. Какая еда поможет поддерживать правильный курс на пути к похудению, рассказали в Eat This, Not That.

Яйца

Яйца – это отличный и быстрый вариант для приготовления здоровых блюд, от омлетов до яичных кексов. Они также подходят для удобных закусок, которые помогают контролировать аппетит и способствуют похудению. Их способность поддерживать сытость поможет вам снизить потребление калорий и поддерживать здоровый вес.

Овощи

Для более быстрого похудения держите под рукой несколько овощей, чтобы добавлять их в яичницу, использовать в качестве гарнира или части салатов. Овощи помогают увеличить объем блюд и обогащают рацион полезными веществами. Научные исследования подтверждают, что повышенное потребление овощей может способствовать снижению веса и уменьшению риска ожирения, поэтому следует делать их обязательной частью каждого приема пищи.

Сезонные фрукты

В следующий раз, когда вам захочется чего-нибудь сладкого, замените печенье или конфеты на сезонные фрукты. Как показывает исследование PLOS Medicine, добавление фруктов в рацион, таких как яблоки, ягоды и груш способствует эффективной потере веса. Это поможет вам оставаться здоровее и худеть, избегая вредных выборов.

Качественная заправка для салата

Для приготовления вкусного соуса, подчеркивающего вкус овощей или любого блюда, лучше выбирать качественные заправки или делать их самостоятельно. Готовые соусы часто содержат излишние калории и жиры. Лучше попробуйте добавить лимон или яблочный уксус для пикантности. Это позволит сделать ваш салат более вкусным и полезным.

Портативные закуски с высоким содержанием белка

Пытайтесь иметь под рукой закуски с высоким содержанием белка, которые легко брать с собой. Выбор может включать йогурт, творог, хумус для овощей или бутербродов, а также творожные палочки или батончики. Комбинируйте их с фруктами, чтобы получить сытную и вкусную закуску. Это идеальный вариант для заряда энергии в течение дня.

