7 полезных продуктов, которыми вы можете злоупотреблять во время похудения

Соблюдая диету и ограничивая свой рацион во время похудения, вы вполне можете совершать неочевидные ошибки, которые будут мешать получить желаемый результат. Даже здоровые продукты, потребление которых помогает контролировать вес, можно переедать, что может привести к избытку калорий.

В частности, орехи полезны, но содержат много калорий и жиров, а фрукты богаты витаминами и клетчаткой, однако их чрезмерное потребление может повысить уровень сахара в крови. В Eat This, Not That рассказали, какие здоровые продукты могут оказать существенное влияние на объемы и почему их важно есть в меру.

Фасоль

Бобы содержат много питательных веществ и растительного белка, но также относятся к высококалорийной пище. Употребляя фасоль важно контролировать порции, поскольку можно легко получить больше калорий, чем ожидается. Для оптимальной пользы придерживайтесь порции не более половины стакана, что придаст блюду примерно 100 калорий.

Злаковые

Перед употреблением злаковых следует важно отмерить порции, поскольку миски могут иметь разные размеры, а без точного измерения трудно контролировать количество потребляемого. Для точности дома следует использовать мерные чашки и ложки, чтобы визуально видеть размер порций. Кроме того, избегайте хлопьев с высоким содержанием сахара.

Сухофрукты

Сухофрукты содержат много натурального сахара, а из-за небольшого размера их легко переесть, именно поэтому лучше ограничить потребление таких вкусностей. Добавляйте в салат немного сухофруктов для вкуса, но основную часть наполняйте разноцветными овощами и белком.

Красное вино

Красное вино считается здоровым алкогольным напитком, из-за содержания в нем полезного для сердца ресвератрола. Однако даже если вино является лучшим выбором по сравнению с другими алкогольными напитками, важно контролировать количество потребленного, потому что большая порция вина может содержать значительное количество сахара и калорий.

Паста, не содержащая глютена

Безглютеновые продукты всегда имеют меньше калорий, чем обычные. Некоторые из них могут быть менее полезными из-за высокой степени обработки и низкого содержания клетчатки. Поэтому важно обращать внимание на количество белка и клетчатки в безглютеновых продуктах, выбирая те, которые обеспечивают больше питательных веществ.

Твердый сыр

Сыр вполне может являться частью здорового рациона, однако его порция должна состоять примерно из 4 маленьких кубиков. Это позволит избежать чрезмерного употребления калорий, насыщенных жиров и натрия.

Мед

Многие вместо сахара и искусственных подсластителей выбирают мед, обладающий многочисленными полезными свойствами. Однако, его потребление следует ограничивать примерно одной столовой ложкой в день, что поможет извлечь пользу из без чрезмерного количества калорий.

