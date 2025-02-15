6 эффективных упражнений для уменьшения талии после 40 лет

С возрастом процесс похудения становится сложнее, но это не означает, что невозможно уменьшить талию после 40. Правильные упражнения, укрепляющие мышцы и сжигающие жир, могут значительно улучшить не только вашу фигуру, но и общее состояние здоровья.

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Вместо того чтобы долго заниматься кардио или сидеть на жестких диетах, лучше сосредоточиться на тренировках, стимулирующих метаболизм и помогающих сохранить результат. Издание eatthis.com опубликовало шесть эффективных упражнений, которые помогут сделать талию стройнее и чувствовать себя лучше.

1. Упражнение птичка-собака

Это упражнение помогает укрепить корпус и улучшить баланс. Она активно работает на пресс, нижнюю часть спины, ягодицы и плечи, что также поддерживает формирование тела.

Чтобы выполнить это упражнение, встаньте на четвереньки: руки под плечами, колени под бедрами. Выдвиньте левую руку и правую ногу вперед одновременно, удерживая ровную линию от пальцев рук до пальцев ног. Задержитесь на мгновение, затем приподнимите локоть и колено до середины, сжимая их на одну секунду. Сменяйте сторону и повторяйте упражнение.

2. Приседания

Приседания – это основное упражнение для тренировки ног и ягодиц, что также стимулирует сжигание калорий. Она активирует мышцы бедер, ягодиц и подколенных сухожилий.

Чтобы выполнить приседания со штангой на спине, разместите штангу на уровне плеч. Поднимите штангу со стойки и, согнув колени, опуститесь, держа корпус прямо. Когда бедра будут параллельны полу, толкните стопу и вернитесь в начальную позицию.

3. Выпады

Выпады – прекрасное упражнение для нижней части тела, которое помогает улучшить баланс и активирует ягодичные мышцы.

Для выполнения упражнения шагните вперед правой ногой и опустите тело так, чтобы правое колено образовало угол 90 градусов. Левое колено почти касается пола. Вернитесь в исходное положение, толкая передней ногой. Повторите с другой ногой.

4. Сидячие ряды

Это упражнение для верхней части спины укрепляет плечи и руки, а также улучшает общий баланс и осанку, что способствует визуальному уменьшению талии.

Сядьте на гребной тренажер, немного согнув колени. Потяните ручку к животу, сохраняя прямые плечи. В конце движения сожмите лопатки и медленно вернитесь в исходное положение.

5. Седалищные мосты

Это упражнение направлено на укрепление ягодиц и подколенных сухожилий, что помогает подтянуть нижнюю часть тела.

Лягте на спину, согнув колени и поставив стопы на пол. Поднимите ягодицы, создавая прямую линию от колен к плечам. Задержитесь на одну секунду в верхней точке и медленно вернитесь в начальную позу.

6. Планка

Планка – эффективное изометрическое упражнение, тренирующее корпус, улучшающее стабильность и осанку, работая не только на пресс, но и на поясницу и плечи.

Для выполнения планки лягте на предплечье, держа тело прямым от головы до пяток. Удерживайте эту позицию, привлекая мышцы пресса и не позволяя бедрам провисать или подниматься слишком высоко.

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