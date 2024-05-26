6 ежедневных привычек, естественным образом снижающих уровень кортизола

Кортизол, также известный как "гормон стресса", необходим для нашей реакции на опасность. Однако длительный высокий его уровень может отрицательно влиять на наше здоровье, приводя к увеличению веса, ослаблению иммунной функции и повышению риска хронических заболеваний, таких как диабет и болезни сердца. News Bytes поделился шестью ежедневными привычками, чтобы помочь естественным образом регулировать уровень кортизола.

Регулярные упражнения

Регулярные физические упражнения не только помогают снизить уровень кортизола, но и запускают высвобождение эндорфинов, являющихся естественными лифтерами хорошего настроения. Старайтесь уделять не менее 30 минут на тренировку в день. Быстрая ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, йога и плавание эффективно снижают уровень кортизола и улучшают общее самочувствие.

Начните день со здорового завтрака

Питательный завтрак имеет большое значение для запуска организма, особенно после ночного восстановления клеток. Это помогает бороться с повышенным уровнем кортизола, вызванным низким уровнем сахара в крови. Выбирайте питательный завтрак, включающий фрукты, белки и полезные жиры.

Избегайте чрезмерного количества кофеина

Хотя кофеин часто используется для повышения уровня продуктивности, он может повышать и кортизол. Вместо того чтобы зависеть от кофе, отдайте предпочтение питательному завтраку, который обеспечит вас естественной энергией.

Практикуйте медитации

Хронический стресс часто возникает из-за зацикленности на прошлом или беспокойства о будущем. Медитации и упражнения на дыхание помогут обратить ваше внимание на нынешний момент, что приведет к снижению уровня кортизола и усилению ощущения расслабления. Посвящайте этому 5-10 минут в день.

Придайте приоритет достаточному сну

Недостаток сна не только истощает ваш ум и тело, но и препятствует их способности восстанавливаться после тяжелого дня. Старайтесь спать от семи до девяти часов каждую ночь, чтобы поддерживать оптимальный уровень кортизола.

Смейтесь

Смех стимулирует высвобождение эндорфинов, одновременно снижая уровень гормонов стресса, таких как кортизол. Он также улучшает настроение, снимает напряжение и уменьшает восприятие боли. Участвуйте в социальных мероприятиях с друзьями, семьей или группами, чтобы противостоять чувству одиночества.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о дыхательных техниках для уменьшения стресса и улучшения объема легких.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.