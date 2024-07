6 легких завтраков, которые следует добавить в свой рацион

Вкусный завтрак может задать тон в течение дня, снабжая организм энергией, способствуя нормальным умственным способностям. Кроме того, утренний прием пищи способствует здоровому обмену веществ и может помочь в управлении весом, придавая насыщенность и предотвращая переедание позже днем.

Если вам трудно определиться с утренним меню и хочется дополнить его полезной едой, следует обратить внимание на некоторые популярные советы. В Eat This, Not That! поделились секретами, которые помогут улучшить завтрак.

Овес с йогуртом

Такой завтрак готовится заранее, накануне вечером. Для этого нужно только соединить греческий йогурт, содержащий полезные для кишечника пробиотики и полстакана овса. Также, попробуйте добавить в блюдо свежий апельсин, молотые семена льна и ванильный экстракт для вкуса.

Тост с авокадо и яйцом

Здоровый завтрак с тостами из авокадо и яйцами является отличным выбором благодаря высокой ценности этих продуктов. Такая закуска обеспечивает стабильный уровень энергии и сахара в крови, способствуя контролю над аппетитом и чрезмерным перекусом в течение дня. Авокадо обеспечивает блюду кремовый вкус, придавая организму мононенасыщенные жиры.

Черничный белковый смузи

Если вам не хватает времени на приготовление завтрака, смузи с черникой являются отличным выбором. Чтобы приготовить смузи, смешайте в блендере чернику с ванильным белковым порошком и миндальным маслом. Черника содержит антиоксидант C3G, что уменьшает голод и улучшает метаболизм жира, а потому является отличным компонентом для низкокалорийного коктейля.

Бурито с индейкой и сальсой

Чтобы получить оптимальное количество белка, к завтраку следует добавить нежирные индюшиные колбаски. Избегайте высокообработанных ингредиентов, которые могут способствовать воспалению в организме и усложнить снижение веса. Также, не забудьте приготовить соус сальса, содержащий клетчатку и прекрасно сочетающийся с мясными блюдами.

Овсяная каша с корицей

Овсяная каша на завтрак способствует контролю веса и уровня сахара в крови. Кроме того, добавление каши белков может усилить эти эффекты, препятствуя перееданию и снабжая энергией. Корица, добавленная к овсянке, поможет усилить вкус, а также способствовать быстрой потере веса и уменьшению жира на животе. Такая характеристика делает этот завтрак еще более привлекательным для следящих за фигурой.

Йогурт

Многочисленные исследования свидетельств о связи между потреблением йогурта и уменьшением ожирения после родов среди женщин с менее здоровым образом жизни. Таким образом, йогурт является отличной альтернативой, если у вас нет времени на приготовление. Добавьте к нему свежий киви и клубнику, чтобы улучшить вкус и добавить к завтраку витаминов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что приготовить на завтрак при диабете.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.