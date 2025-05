6 обоснованных преимуществ, почему вам следует добавить томаты в рацион

Свежие помидоры — это не только вкусный и универсальный продукт, который можно использовать для приготовления соусов, сока или салатов, но и настоящий кладезь здоровья. Хотя, томаты богаты антиоксидантами и важными витаминами, которые способствуют вашему общему благополучию, однако стоит помнить, что помидоры могут вызвать аллергические реакции или проблемы с пищеварением у некоторых людей, особенно у тех, кто имеет чувствительный желудок.

Видео дня

Поэтому, прежде чем включать их в свой рацион, учитывайте индивидуальные особенности организма. Что стоит знать о томатах и как они влияют на организм, рассказали в Eat This, Not That.

Заряд антиоксидантов

Помидоры богаты антиоксидантами, в частности ликопином, который помогает бороться со свободными радикалами в организме. Чтобы получить максимальную пользу, ешьте помидоры вместе с жирами, например, оливковым маслом, поскольку это улучшает усвоение ликопина.

Поступление калия в организм

Помидоры могут поддержать здоровье сердца благодаря высокому содержанию антиоксидантов и калия, который помогает снижать артериальное давление. Потребление калия также может уменьшить риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, а потому включение помидоров в рацион в любой форме будет полезным для вашего сердца.

Уменьшение риска повреждения кожи из-за солнечного излучения

Помидоры богаты каротиноидами — антиоксидантами, которые могут защищать кожу от вредных солнечных излучений. Потребляя их регулярно, можно снизить риск солнечных ожогов и даже уменьшить вероятность развития опухолей кожи из-за воздействия ультрафиолетовых лучей.

Улучшение настроения

Помидоры могут не только улучшить вкус пищи, но и поддержать ваше психическое здоровье. В частности, исследования, которые были опубликованы в The Journal of Affective Disorders показали, что регулярное потребление помидоров может снизить риск депрессии у людей старше 70 лет, что может быть связано с их высоким содержанием антиоксидантов, в частности ликопина.

Лучшее усвоение железа

Помидоры могут помочь вашему организму лучше усваивать железо благодаря высокому содержанию витамина С, который способствует сохранению железа в легкоусвояемой форме. Кроме того, один помидор может покрыть почти 27% рекомендуемой суточной нормы витамина С, что помогает организму эффективно использовать железо для поддержания уровня кислорода в органах и мышцах.

Быстрое заживление ран

Помидоры — это отличный источник витамина С, который необходим для выработки коллагена, отвечающего за эластичность кожи и заживление ран. Регулярное употребление этого витамина может помочь организму быстрее восстанавливаться после порезов, операций или повреждений кожи.

Расстройства пищеварения

Если у вас кислотный рефлюкс, помидоры могут вызвать неприятные симптомы, такие как изжога, вздутие или расстройство пищеварения. Кроме того, из-за высокого содержания кислот они могут усиливать выработку желудочного сока. Это не означает, что от них нужно полностью отказаться, но лучше ограничить количество и наблюдать за реакцией организма.

Ранее OBOZ.UA рассказал о свойствах и предпочтениях томатов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.