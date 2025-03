6 овощных блюд, от которых можно потолстеть

Овощи должны составлять основу вашего рациона и присутствовать в каждом приеме пищи. Шпинат в омлете, сырые овощи на обед или жареная брокколи на ужин - это простые варианты, которые помогут легко включить растительную пищу в ваше повседневное меню.

Однако будьте осторожны с добавлением масла, соли, сахара и других ингредиентов, которые могут превратить полезные овощи в калорийные блюда, снижая их питательную ценность. Какие овощи могут навредить вашей фигуре и каких блюд из них лучше избегать, рассказали в Eat This, Not That.

Темпура из баклажанов

Хотя темпура может существенно улучшить вкус овощей, она добавляет им много калорий. В частности, даже если клетчатка в баклажанах сохраняется после жарки, однако тесто и масло снижают пищевую ценность. Кроме этого, жареные баклажаны часто лишены кожуры, содержащей антиоксиданты, а соусы для погружения добавляют им еще больше калорий.

Свекольные чипсы

Свёкла — это полезный овощ, богатый клетчаткой, железом и витамином С, который может даже помочь снизить артериальное давление. Однако, когда свёкла превращается в чипсы, ее пищевая ценность значительно уменьшается из-за добавления масла, соли и большой порции калорий. Чтобы сохранить полезные свойства свеклы, лучше потреблять ее в естественном виде или минимально обработанной.

Соус из шпината и артишока

Сочетание овощей в кремовом соусе может показаться полезным, но часто эти блюда становятся калорийными из-за добавления сливочного сыра и других жирных ингредиентов. Шпинат и артишоки богаты питательными веществами, но при приготовлении и соединении с жирными соусами их питательная ценность значительно снижается. Для здорового варианта попробуйте минимизировать использование сливок и сыра, заменяя их менее калорийными ингредиентами.

Морковный пирог

Морковь богата витамином С, железом и лютеином, полезными для здоровья глаз. Однако во время приготовления эти полезные вещества теряются, а добавление сахара, масла и муки, что делает морковный торт менее здоровым вариантом. Если вы хотите сохранить пользу от моркови, выбирайте более простые блюда, без большого количества дополнительных калорий.

Овощной гратен

Запеченные овощи часто включают жирные ингредиенты, такие как сливки, сыр и масло, что делает блюдо более калорийным. Даже если используются овощи с высоким содержанием крахмала, как батат или свёкла, добавление молочных продуктов значительно повышает калорийность блюда. Чтобы уменьшить калорийность, попробуйте готовить овощи без жирных добавок.

Оладьи из цветной капусты

Цветная капуста — это полезный овощ, богатый клетчаткой и витамином С, но ее приготовление может значительно увеличить калорийность. Обжаривание и добавление майонезных соусов превращает ее в калорийное блюдо. Поэтому, если вы хотите сохранить пользу этого овоща, лучше готовить его запеченным или на пару без большого количества масла или жирных соусов.

