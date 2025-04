6 плохих привычек, которые могут спровоцировать запор

Запоры могут возникать из-за изменения привычного ритма жизни, недостатка клетчатки в рационе или недостаточной активности. В этом случае особенно рискуют пожилые люди, беременные или те, кто в течение дня не двигается достаточно.

Чтобы не сталкиваться с этой проблемой, важно вовремя менять ежедневные привычки. Чего стоит избегать и какие простые советы помогут облегчить пищеварение, рассказали в Eat This, Not That.

Пить недостаточно воды

Одна из самых распространенных причин запора — обезвоживание. Когда организму не хватает воды, толстая кишка начинает забирать ее из стула, делая его твердым. Поэтому, пейте не менее 1,5 литра воды ежедневно, особенно во время физических нагрузок или в жару. Слушайте свое тело и поддерживайте водный баланс, чтобы избежать дискомфорта.

Употреблять слишком мало фруктов и овощей

Пищевые волокна помогают наладить работу пищеварительной системы и уменьшить риск запора. Они содержатся в цельнозерновых продуктах, бобовых, фруктах и овощах. Рекомендуется ежедневно употреблять не менее двух фруктов и две порции овощей вместе с кожурой.

Находиться в состоянии сильного стресса

Стресс негативно влияет на пищеварение и часто становится причиной запора. Он меняет гормональный фон, а также способствует перееданию, употреблению вредной пищи, снижению физической активности и обезвоживанию. Чтобы избежать проблем с желудком, стоит уменьшить стресс и найти свой способ расслабления — прогулки, дыхательные практики или медитацию.

Не иметь регулярного стула

Регулярность — это ключ к здоровому пищеварению. Старайтесь ходить в туалет в одно и то же время каждый день, желательно утром или после завтрака, чтобы "настроить" режим кишечника. Находитесь в покое на 15 минут после еды и кофе, не спешите и не напрягайтесь, если не получилось сразу. Это формирует естественную привычку и способствует регулярному опорожнению.

Иметь проблемы со сном

Недостаток или избыток сна может нарушить работу кишечника. В частности, исследования показывают, что мужчины чаще страдают запорами при недостаточном сне (менее 6 часов), а женщины — при избыточном (более 9 часов). Чтобы избежать проблем с пищеварением, соблюдайте гигиену сна и спите около 7 часов ежедневно. Это поможет поддерживать ритм организма и стабильную работу пищеварительной системы.

Употреблять много проблемной пищи

Некоторые продукты могут провоцировать запоры, поэтому стоит пересмотреть свой рацион. К ним относятся жареные блюда, фастфуд, белый хлеб, сладости, яйца и алкоголь. Также избегайте чрезмерно белковых диет, которые могут ухудшить ситуацию. Вместо этого добавьте в меню продукты с пробиотиками — кефир, йогурт, комбучу или квашеную капусту.

