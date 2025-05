6 причин, которые заставят отказаться от газировки

Газированные напитки являются основным источником добавленного сахара в рационе, что может привести к различным проблемам со здоровьем, от лишнего жира до повышенного риска диабета. Если вы хотите похудеть и улучшить свое здоровье, лучше всего отказаться от газированных напитков.

Обратите внимание, что даже в малых дозах сладкая газировка может навредить организму. Как именно сладкая газировка влияет на тело и почему вам стоит пересмотреть свое отношение к этому продукту, рассказали в Eat This, Not That.

Накапливает жир вокруг органов

Обычная газировка может провоцировать накопление незаметного жира, который может серьезно повлиять на здоровье. В частности, исследования показали, что употребление газировки может вызвать резкое увеличение жира в печени и скелетных мышцах, даже если общая масса тела не меняется. Кроме того, эта привычка может спровоцировать повышение уровня "плохого" холестерина.

Диета может быть не эффективной

Переход на диетические газированные напитки вместо сахарных может казаться лучшим вариантом, но они тоже имеют свои риски. Исследования из Научного центра здравоохранения Техасского университета показали, что люди, которые пили диетические газированные напитки, имели увеличение окружности талии на 70%, а те, кто выпивал более двух порций в день, наблюдали расширение на 500%. Это может быть связано с содержанием аспартама, который повышает уровень глюкозы в крови, что приводит к накоплению жира в организме.

Ускоряет старение

Исследования показали, что употребление даже 600 мл газировки в день может сделать вас старше примерно на 4,6 лет по сравнению с теми, кто не употребляет подслащенные напитки. Это может быть весомым аргументом для изменения пищевых привычек в пользу красоты и здоровья.

Истощает разум

Исследования показали, что люди, которые регулярно употребляют газированные напитки, имеют худшие результаты тестов на память и большее сокращение мозга по сравнению с теми, кто их избегает. Поэтому, если вам трудно сосредоточиться на работе или наблюдаются проблемы с концентрацией и памятью, возможно, это связано с вашей привычкой пить газированные напитки.

Риск развития рака

Диетические и обычные газированные напитки содержат фосфорную кислоту, которая не только добавляет вкус, но и помогает сохранить продукт. Однако регулярное потребление фосфатов может быть тревожным, ведь некоторые исследования указывают на возможную связь между их чрезмерным употреблением и риском развития рака.

Проблемы с кожей

Прыщи могут появляться не только у подростков, но и у взрослых, и это часто связано с тем, что вы едите. Исследование 2019 года показало, что люди, которые регулярно употребляют подслащенные напитки, в частности газировку, чаще страдают от прыщей. А потому, отказавшись от этих напитков и меняя свой рацион в пользу полезных продуктов, вы заметите улучшение состояния кожи.

