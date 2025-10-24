6 продуктов, которые помогают предотвратить появление седины

Седина – естественный процесс, который со временем касается каждого, но многим хочется как можно дольше сохранить свой естественный цвет волос. На появление белых прядей влияют не только возраст и наследственность, но и наш рацион.

Когда организму не хватает определенных витаминов и минералов, выработка меланина – пигмента, придающего волосам цвет – замедляется. Именно поэтому правильное питание может стать вашим главным союзником в борьбе с преждевременной сединой, пишет eatthis.com.

1. Печень

Если вы хотите избежать усталого вида, чаще добавляйте печень в меню. Всего 113 граммов говяжьей печени обеспечивают около 95,5 микрограммов витамина B12, тогда как суточная норма для взрослых составляет всего 2,4 микрограмма. Именно дефицит этого витамина (известный как пернициозная анемия) часто ассоциируется с ранним поседением.

С возрастом организм хуже усваивает B12, поэтому людям после 50 лет стоит употреблять продукты, которые содержат его в большом количестве – и печень здесь на первом месте. Кроме того, она богата медью, недостаток которой также может провоцировать потерю цвета волос.

Исследование, опубликованное в Biological Trace Element Research, подтвердило эту связь. Всего одна порция печени (113 г) обеспечивает суточную потребность в меди и железе. Также в ней содержится примерно 80% нормы витамина B9 (фолиевой кислоты), который нужен для синтеза меланина.

2. Нут

Этот бобовый чемпион по содержанию витамина B9. Одна чашка нута содержит около 1114 микрограммов фолата, что почти втрое превышает суточную норму (400 микрограммов). Регулярное употребление нута помогает поддерживать здоровье волос и способствует их естественному пигменту.

3. Курица

Дефицит витамина B12 может не только вызвать усталость и одышку, но и сделать волосы сухими, тусклыми и преждевременно седыми. Чтобы этого избежать, в рационе должны быть курятина, яйца, сыр и молоко.

"Мы знаем, что стресс истощает запасы витаминов группы B. Некоторые исследования показали, что приём повышенных доз B6, B12 и фолиевой кислоты может даже вернуть естественный цвет волос за три месяца. Когда витамины перестают поступать, волосы снова становятся белыми", – рассказывает трихолог Сара Эллисон.

4. Чечевица

Чечевица – еще один мощный источник витамина B9. Вместе с B12 он участвует в синтезе ДНК и РНК, а также в выработке красных кровяных клеток. Кроме того, эти соединения необходимы для создания метионина — аминокислоты, помогающей сохранять насыщенный цвет волос.

5. Спирулина

Среди растительных источников меди лидером считается именно спирулина. Это разновидность сине-зеленых водорослей, растущих в соленых водоемах тропических и субтропических регионов. Добавление спирулины в рацион – отличный способ поддержать баланс микроэлементов без продуктов животного происхождения.

6. Мармайт

Этот темный дрожжевой экстракт с выразительным ароматом некоторые обожают, а некоторые не переносят. Однако польза от него неоспорима. По данным Министерства сельского хозяйства США, мармайт содержит впечатляющее количество фолиевой кислоты. Всего 4 грамма продукта дают около 100 микрограммов, или четверть суточной нормы. Так что, возможно, стоит попробовать его, если вы хотите продлить молодость своих волос.

