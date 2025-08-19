6 продуктов, которые усиливают сексуальное желание: что стоит есть перед интимом

Сексуальное желание можно усилить не только эмоциональными моментами, но и правильной едой. Некоторые продукты способны повышать кровообращение, энергию и настроение, что делает интим более приятным.

Научные исследования подтверждают, что после вкусного обеда люди становятся более открытыми к романтике и близости. Выбрав правильные блюда от eatthis.com, вы сможете разжечь желание и повысить удовольствие от совместного времени с партнером.

1. Шпинат

Зелень, богатая магнием, например шпинат, помогает сохранить фигуру и одновременно усиливает сексуальное возбуждение. "Шпинат содержит магний, который уменьшает воспаление сосудов, улучшая кровообращение", – объясняет врач Кэсси Бьорк.

Психотерапевт и сексолог Тэмми Нельсон добавляет: "Улучшенный кровоток направляет кровь к конечностям и гениталиям, как Виагра, усиливая возбуждение. Женщинам легче достичь оргазма, а мужчинам – естественной эрекции. Хороший секс – самый мощный афродизиак".

2. Зеленый чай

Зеленый чай богат катехинами, соединениями, которые сжигают жир на животе и активизируют преобразование жира в энергию. Кроме этого, катехины улучшают кровообращение нижней части тела.

"Они уничтожают свободные радикалы, которые повреждают сосуды, и стимулируют выработку оксида азота, расширяя сосуды и усиливая кровоток", – говорит Бьорк.

Приток крови к гениталиям стимулирует сексуальное желание. Для максимального эффекта рекомендуется выпивать до четырех чашек зеленого чая в день.

3. Красное вино

Бокал красного вина способен одновременно расслабить и повысить либидо. Исследование, опубликованное в "Журнале сексуальной медицины", показало: женщины, которые выпили один-два бокала вина, испытывали больше сексуального желания по сравнению с теми, кто не пил. Более двух бокалов не усиливает возбуждение, а чрезмерное употребление может уменьшить сексуальную активность.

Антиоксиданты в вине способствуют выработке оксида азота, который расслабляет артерии и улучшает кровоток в "южных" зонах, создавая ощущение сексуального возбуждения.

4. Жирная рыба

Дикий лосось, сардины, тунец богаты омега-3 жирные кислоты, которые не только полезны для сердца, но и стимулируют выработку дофамина. "Дофамин улучшает кровообращение и повышает сексуальное возбуждение", – объясняют Бьорк и Нельсон.

Нельсон добавляет: "Он также делает вас более расслабленными и эмоционально близкими с партнером, что делает интим более приятным".

5. Стейк или бургеры

Недостаток железа может привести к усталости и сниженному либидо. "Многие пары перестают заниматься сексом из-за истощения и стресса. Биологически причиной может быть дефицит железа у женщин, что снижает энергию и желание", – объясняет Нельсон.

Бьорк советует: "Для восстановления уровня железа ешьте шпинат, красное мясо и печень животных травяного выпаса. А также поддерживайте здоровье кишечника через пробиотические продукты, жирную рыбу и добавки L-глутамина, чтобы организм эффективно усваивал железо".

6. Темный шоколад

Темный шоколад содержит флавоноиды, которые снижают стресс, расслабляют сосуды и способствуют кровоснабжению всех важных зон. Они также помогают уменьшить жировые отложения, повышая уверенность в постели.

Для максимального эффекта выбирайте качественный тёмный шоколад, например, 28 г Lindt 85% Cocoa Excellence, с нотками сладких косточковых фруктов и без щелочного какао, которое содержит меньше полезных флавоноидов.

Не забывайте: правильные продукты не только стимулируют сексуальное желание, но и улучшают самочувствие, внешний вид и уверенность в себе.

