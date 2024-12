6 продуктов, необходимых для здоровья кишечника и профилактики диабета

Для поддержания здоровья кишечника и профилактики диабета стоит обратить внимание на питание и продукты, которые способствуют сбалансированному микробиому. Кроме того, новые исследования подтверждают связь между здоровым микробиомом и контролем уровня глюкозы, что может быть полезным в борьбе с диабетом.

Видео дня

Простой шаг для профилактики - увеличение потребления растительных продуктов, которые кормят "хорошие" бактерии в кишечнике и поддерживают стабильный уровень сахара в крови. Какую пищу вам стоит включить в свой рацион, чтобы улучшить свое здоровье, рассказали в Eat This, Not That

Продукты с высоким содержанием клетчатки

Продукты с высоким содержанием растворимой клетчатки поддерживают регулярность работы кишечника, стабилизируют уровень сахара в крови и питают полезные бактерии. Это помогает укрепить здоровье микробиома. Включите в рацион овсянку, яблоки, бобовые и ягоды для максимального эффекта. Добавляйте их постепенно, чтобы избежать дискомфорта и ознакомьтесь с пользой каждого из этих продуктов ниже.

Яблоки

Яблоки - это отличный источник клетчатки, полезной для кишечника. Они помогают поддерживать здоровье печени и общее самочувствие благодаря высокому содержанию этого компонента.

Ячмень

Отличный способ добавить больше клетчатки в суп - это использование ячменя или перловки. Такое зерно станет отличным дополнением к уютному блюду в это время года.

Морковь

Морковь является отличным способом увеличить потребление клетчатки. Это простой и вкусный продукт, который легко добавлять в рацион в составе многих блюд и в качестве закуски.

Овес

Овес - отличный продукт, который необходим для поддержания здоровья кишечника. Овес содержит много клетчатки, а потому является натуральным способом улучшить пищеварение.

Горох

Горох добавляет вкус многим блюдам и является хорошим источником клетчатки. В частности, в одной чашке продукта содержится около 7 граммов белка. Кроме того, он может помочь снизить уровень вредного холестерина.

Псилиум

Псилиум - это ингредиент, который часто встречается в добавках клетчатки. Он помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы, а потому если вы его еще не пробовали, можно обратить внимание на добавки, содержащие псиллиум.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие продукты могут убить ваш кишечник.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.