6 простых привычек, ежедневно приближающих к здоровой старости

Остановить старение невозможно, но вы точно можете повлиять на то, как именно оно будет проходить. В частности, здоровые привычки, введенные заблаговременно, облегчают жизнь в зрелом возрасте и помогают бороться со слабостью в мышцах, потерей костной плотности и проблем с памятью.

Таким образом, чтобы оставаться активным и сильным, стоит уже сейчас добавить простые ежедневные действия, которые поддерживают тело и мозг. Какие привычки могут помочь вам в будущем, рассказали в Eat This, Not That.

Ежегодные осмотры и обследования

С возрастом возрастает риск таких заболеваний, как деменция, катаракта, потеря слуха и остеоартрит, поэтому важно регулярно проверяться. Не игнорируйте ежегодный медосмотр, даже если у вас нет жалоб на здоровье. Кроме того, если у вас определенные наследственные заболевания, лучше пройти дополнительные обследования еще до 40 лет.

Сбалансированный рацион

Здоровое питание — это ключ к долгой и активной жизни, что особенно важно с возрастом. Употребляйте больше овощей, фруктов и нежирных белков, а также следите за тем, что вы употребляете не только дома, но и в кафе или ресторанах.

Управление стрессом

Предотвратить стресс практически невозможно, однако важно научиться его контролировать ради сохранения своего психического здоровья. Медитация, дыхательные упражнения или прогулки с друзьями несколько раз в неделю — это простые, но эффективные методы, которые могут помочь вам держать ситуацию под контролем. Чем раньше вы сформируете эти привычки, тем легче будет сохранять внутреннее спокойствие с возрастом.

Регулярная физическая активность

Регулярная физическая активность поддерживает вес, укрепляет тело и снижает риск болезней. Планируйте движение ежедневно: посещайте тренажерный зал, играйте в активные игры с друзьями или просто имейте привычку прогуливаться. Кроме того, следите за техникой и используйте правильное снаряжение, чтобы избежать травм.

Косметические процедуры

Уход за собой включает не только здоровье, но и внешность, что также влияет на самочувствие. Ежедневное использование ретинола и SPF помогает уменьшить морщины и защищает кожу от старения и со временем оказывает заметный эффект. Помните, что забота о себе — это тоже часть здорового старения.

Достаточный и здоровый сон

Качественный сон — это основа хорошего самочувствия и долголетия, а потому стоит спать не менее 7 часов ежедневно. Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время, обеспечьте себе прохладу и темноту в комнате. Кроме того, выберите матрас, который хорошо поддерживает тело, и избегайте кофеина вечером.

