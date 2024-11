6 секретных преимуществ хумуса: почему он необходим для вашего рациона

Хумус - это вкусная и питательная закуска родом с Ближнего Востока, которая идеально подходит для здорового питания. Такая закуска богата растительным белком, клетчаткой и здоровыми жирами, что делает его отличным выбором для любого рациона.

Кроме того, регулярное употребление хумуса может принести дополнительные преимущества для здоровья, которые не всегда видны на этикетке. Почему вам следует добавить хумус в свой рацион и как этот вкусный соус улучшит ваше здоровье, рассказали в Eat This, Not That.

Часть здоровой диеты

Исследования показывают, что замена менее здоровых закусок на хумус может повысить общее качество питания. По сравнению со многими ультраобработанными закусками, хумус является более калорийным, доступным и полезным выбором. Поэтому, добавьте его в свой рацион для улучшения пищевых привычек.

Уменьшает желание съесть сладкое

Хумус может положительно повлиять на вашу диету, помогая снизить потребление десертов. Исследования показали, что люди, которые перекусывали хумусом, на 20% реже выбирали десерт вечером. Хотя это не является полной гарантией избежания сладостей, однако хумус может стать полезным вариантом для перекуса.

Ускоряет потерю веса

Хумус может быть очень сытным благодаря сочетанию жиров, белка и клетчатки в своем составе. Чтобы поддерживать чувство насыщения и контролировать голод, добавляйте хумус в свой рацион. Кроме того, исследования показывают, что употребление нута и хумуса связано с меньшими шансами появления ожирения и лучшими показателями индекса массы тела. Кроме того, регулярное потребление хумуса также может уменьшить окружность талии.

Стабилизирует уровень сахара в крови

Для стабильного уровня сахара в крови выбирайте хумус и нут, поскольку они имеют низкий гликемический индекс и не вызывают резких колебаний уровня глюкозы. Исследования показывают, что хумус повышает сахар в крови на 4 раза меньше, чем белый хлеб, а также не влияет на уровень инсулина.

Способствует здоровому микробиому

Не забывайте о пребиотиках, которые питают полезные бактерии в кишечнике и поддерживают здоровый микробиом. Здоровый микробиом связан с различными преимуществами для здоровья, включая потерю веса и улучшение психического благополучия. Кроме того, нут в хумусе богат пребиотической клетчаткой, поскольку 100 г обеспечивает 60-75% от суточной нормы.

Может помочь придерживаться гипоаллергенной диеты

Если у вас есть аллергия или непереносимость, найти вкусные продукты может быть сложно. Хумус - это отличный вариант для ограниченных диет, ведь большинство рецептов не содержат глютена, молочных продуктов или животных составляющих. Это позволяет придерживаться не аллергенной диеты без ущерба для вкуса.

