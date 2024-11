6 вещей, которые могут разрушить ваш пресс

Чтобы получить четкий пресс, важно не только активно двигаться и правильно питаться, но и избавиться от вредных привычек, которые тормозят результат. Отказ от деструктивного и внедрение в свою рутину полезных привычек, помогут вам достичь желаемого эффекта.

В Eat This Not That рассказали, что может испортить вашу физическую форму и заставить пресс исчезнуть. Ознакомьтесь с этими причинами, чтобы выбрать правильный путь и улучшить свою физическую форму.

Откажитесь от диетических газированных напитков

Диетические газированные напитки не помогают похудеть, даже если на этикетке написано "0 калорий". Кроме того, исследования показали, что люди, которые их пьют, обычно потребляют больше калорий в течение дня. Поэтому, если вы хотите избежать этого эффекта, замените газировку на обычную.

Часто есть вне дома

Когда вы планируете поесть вне дома, вероятно вам захочется чего-то неправильного, а именно: жареного, соленого, жирного или того, что содержит сливки и сахар. Кроме того, в заведениях трудно контролировать размер порций, заправок и содержания усилителей вкуса. Таким образом, лучше отдавать предпочтение домашней еде, которую вы можете приготовить, контролируя каждый свой шаг.

Лениться в выходные

Те, кто ложится спать после полуночи, часто потребляют больше калорий и пренебрегают полезными фруктами и овощами. Это связано с неправильными пищевыми привычками, которые возникают из-за нарушения режима сна. Чтобы контролировать вес, попробуйте сохранять стабильный режим сна даже в выходные дни и не забывать о важности завтраков. Перенесите здоровые привычки на всю неделю, чтобы поддерживать хорошую форму даже в свой выходной.

Заедать стресс сладким

Стресс может увеличивать уровень кортизола, что, в свою очередь, вызывает желание есть сладкое и жирное. Следует учитывать, что сладкий батончик или пачка чипсов не решат ваши проблемы, напротив, такая быстрая закуска может их усугубить. Чтобы снизить стресс, попробуйте употреблять здоровые перекусы и контролировать уровень стресса.

Выполнять только кардио

Если вы хотите похудеть, вам следует выполнять силовые тренировки. Исследования показывают, что упражнения с отягощениями уменьшают жир на животе больше, чем кардио или другие виды активности. Однако, лучший результат даст именно сочетание силовой нагрузки и кардиотренировки. Соблюдайте баланс и следите за своим прогрессом.

Курить

Хотя существует миф, мол, сигареты способствуют стройности тела - это далеко от истины. Исследования показывают, что курильщики имеют больший объем талии и жира на животе, а также меньше мышц. Поэтому, отказ от курения поможет не только вашим легким, но и уменьшит жировые отложения на животе.

