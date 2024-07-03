6 вкусных сочетаний завтраков, которые могут удвоить вашу потерю веса

Хотите похудеть? Держите список покупок под рукой. Независимо от его размера мы удвоим его, ведь сочетание определенных продуктов в правильное время может значительно повысить эффективность похудения.

Завтрак – это лучшее время для усиления усилий по похудению, ведь он задает тон всему дню. Основное правило – включать в блюда питательные вещества, такие как белок, клетчатка и полезные жиры, чтобы избежать пустых калорий. Издание eatthis.com рассказывает, какие продукты лучше всего совмещать, чтобы добиться максимальных результатов в потере жира.

Лосось + авокадо

Лосось, богатый омега-3 жирными кислотами и белоком, в сочетании с авокадо, содержащим полезные жиры и высокий уровень клетчатки, становится идеальным завтраком для тех, кто стремится похудеть. Половина авокадо обеспечивает 7 г клетчатки, что составляет 25% от рекомендованной суточной нормы. Исследования показывают, что добавление авокадо к обеду уменьшает желание есть на 40% в течение трех часов после еды.

Овес + ореховое масло

Овсянка на завтрак помогает снизить голод и съедать меньше калорий в течение дня. Это связано с высоким содержанием клетчатки и растворимой клетчатки -глюкан, которая замедляет пищеварение. Добавьте ореховое масло, например арахисовое, чтобы повысить сытность блюда, обеспечив 8 г белка и полезных жиров.

Йогурт + ягоды

Высокобелковый йогурт, такой как греческий или исландский, в сочетании с ягодами, богатыми антиоксидантами, является эффективным средством снижения веса. Согласно исследованиям, потребление йогурта ассоциируется с более низким индексом массы тела и меньшей окружностью талии, тогда как антиоксиданты в ягодах поддерживают вес.

Яйца + острый соус

Завтрак из яиц помогает снизить вес больше, чем углеводный завтрак, например с баранками. Исследования показывают, что добавление острого соуса уменьшает аппетит и повышает сжигание калорий. Капсаицин, содержащийся в перце чили, способствует потере веса на молекулярном уровне, изменяя ключевые белки в жировой ткани.

Семена чиа + листовая зелень

Увеличенное потребление клетчатки способствует потере веса. Добавление столовой ложки семян чиа к полосе обеспечивает 5 г клетчатки, что превышает необходимое количество для похудения. Листовая зелень, такая как шпинат и капуста, богата важными витаминами и минералами, которые необходимы для оптимального функционирования организма.

Протеиновый порошок + замороженные фрукты

Сочетание замороженных ягод с протеиновым порошком способствует похудению. Исследования показывают, что увеличение белка в рационе, уменьшение потребления рафинированных углеводов и снижение калорийности способствуют потере веса и улучшают метаболизм.

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