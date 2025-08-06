6 вредных привычек во время ходьбы, которые вредят вашему телу

Ходьба кажется самым простым способом оставаться активным, но даже в ней скрываются ловушки. Неправильная техника может не только снизить эффективность прогулок, но и привести к боли или травмам.

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Некоторые привычки мы выполняем бессознательно, даже не подозревая, что они вредят нашему телу. Эксперты объясняют eatthis.com, какие ошибки во время ходьбы наиболее опасны – и как их легко исправить.

"Неправильная техника ходьбы – одна из причин боли в суставах и спине. Если вы скорректируете несколько моментов, это поможет не только улучшить осанку, но и сделать тренировки более эффективными. Следите за положением стоп, держите активный кор и поддерживайте ровную осанку, чтобы получить максимум пользы от каждой прогулки", – объясняет тренер Кара Д'Орацио.

1. Слишком длинные шаги

В следующий раз, когда вы отправитесь на прогулку, обратите внимание на длину своего шага.

"Чрезмерная походка – это когда вы пытаетесь сделать слишком длинный шаг вперед. Это заставляет пятку первой касаться земли, создавая лишнюю нагрузку на суставы. Последствия могут быть разные: от боли в колене и до плантарного фасциита или мышечного перенапряжения в голени", – предупреждает Д'Орацио.

2. Сутулость или наклон вперед

Неправильная осанка, в частности сутулость или слишком сильный наклон вперед, может привести к хроническому дискомфорту в спине, шее и плечах. Со временем это меняет положение позвоночника и снижает эффективность даже самых простых тренировок.

"Когда тело постоянно наклонено вперед или плечи сгорблены, появляется риск боли в спине, головной боли и быстрого истощения", – добавляет эксперт.

3. Асимметричный размах рук

Махи руками во время ходьбы кажутся мелочью, однако если движения неравномерны, это может влиять на баланс и нагрузку на верхнюю часть тела. Часто это случается, когда вы держите что-то только в одной руке – например, телефон или бутылку с водой.

"Если одна рука движется не так, как другая, это может вызвать излишнее напряжение в плечах и верхней части спины. Со временем такая привычка может стать причиной тендинита или нарушения осанки", – отмечает Д'Орацио.

4. Приземление исключительно на пятку

Еще одна распространенная ошибка – это сильное ударное приземление на пятку. Это движение создает ударную волну, которая проходит через лодыжки, колени и бедра, особенно если вы ходите по асфальту или другой твердой поверхности.

"Приземление именно на пятку увеличивает силу удара, которая поднимается вверх по ноге и влияет на суставы. Это может вызвать воспаление и боль, особенно у людей, которые имеют слабые связки или уже существующие проблемы с опорно-двигательным аппаратом", – объясняет эксперт по фитнесу Майкл Беттс.

5. Асимметричная походка

Когда человек больше нагружает одну ногу или делает неравномерные шаги, формируется так называемая асимметричная походка. Это может быть следствием старых травм или мышечного дисбаланса.

"Неравномерная походка часто приводит к боли в пояснице, бедрах или коленях. Со временем это может даже повлиять на походку в целом", – предупреждает Д'Орацио.

6. Не задействуете кор

Мышцы пресса и спины выполняют важную роль в стабилизации тела во время ходьбы. Если вы не привлекаете свой кор, это может стать причиной плохой осанки, боли в пояснице и неэффективного использования энергии.

"Когда вы не активируете мышцы кора, ваше тело теряет устойчивость, и это негативно влияет на качество ходьбы. А если же эти мышцы работают, вы лучше держите равновесие, имеете прекрасную осанку и снижаете риск травм", – объясняет Д'Орацио.

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