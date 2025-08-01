Впечатляющая статистика: почему люди начали больше заниматься бегом

Во времена пандемии COVID-19, бег остался неизменной страстью миллионов людей. Они начали больше двигаться, преодолевая длинные дистанции и открывая для себя преимущества активного образа жизни.

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Бег стал не просто тренировкой, а источником стабильности и вдохновения в нестабильные времена. Свежие данные подтверждают: популярность бега выросла как никогда раньше, пишет eatthis.com.

По информации с ресурса RunRepeat, в 2020 году более 50 миллионов человек занимались бегом или трусцой. И что еще интереснее – многие из них начали бегать на длинные дистанции. И эти цифры действительно впечатляют.

Бег – мощный союзник для здоровья

Этот вид аэробной тренировки способен сжигать не менее 400 калорий в течение часа. Это делает бег одним из самых эффективных способов держать тело в форме, улучшить выносливость, самооценку и уверенность в себе. По словам экспертов New Health Advisor, систематические пробежки способствуют снижению веса, развитию мышц пресса и кора.

Однако на этом преимущества не заканчиваются. Регулярный бег помогает снизить артериальное давление и уровень холестерина в крови. Он также улучшает иммунитет и уменьшает риск образования тромбов. А еще бег – это не только индивидуальное дело: его легко организовать вместе с друзьями, что создает дополнительную социальную составляющую и возможность знакомств с единомышленниками.

В 2020 году длина забега на свежем воздухе выросла почти на треть

RunRepeat проанализировал данные, собранные с фитнес-приложений в период пандемии, и пришел к интересным выводам. По сравнению с предыдущими годами, в 2020-м количество пробежек по всему миру увеличилось на 65%, а средний объем дистанций вырос на 37,3%. Бег на открытом воздухе, по сравнению с беговыми дорожками в помещениях, приобрел еще большую популярность – количество километров на улице выросло на 34%.

С весны до осени количество пробежек повысилось на 45,5%. Вероятно, работа из дома стала одним из факторов, способствовавших этому всплеску, ведь на 5% увеличилось количество людей, которые бегали в промежутке между 11:00 и 18:00.

Кроме того, около 5,6% велосипедистов отказались от двухколесного транспорта в пользу бега. Использование мобильных приложений для бега также выросло на 27%.

Бег доступен каждому – начать можно уже сегодня

Начать бегать – просто. Вам понадобятся только удобная спортивная одежда и качественные беговые кроссовки. Не забудьте о разминке – и вперед! Вы сами определяете, какой будет ваша нагрузка: от легкого бега трусцой до интенсивных забегов.

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