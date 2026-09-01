6 завтраков долгожителей: что едят люди, живущие более 100 лет

Утренний рацион может многое рассказать о привычках людей, которые сохраняют здоровье и активность до глубокой старости. В так называемых "голубых зонах" мира меню часто состоит из простых продуктов, среди которых овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты и полезные жиры.

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Некоторые традиционные завтраки жителей этих регионов могут показаться необычными, но они отличаются питательностью и минимальным количеством обработанных продуктов. Издание eatthis.com рассказывает, какие шесть вариантов завтрака чаще всего связывают с пищевыми привычками долгожителей.

"Голубыми зонами называют регионы мира, где зафиксированы одни из самых высоких показателей долголетия. Изначально эти места определила группа исследователей вместе с научным журналистом Деном Бюттнером", – рассказывает диетолог Билл Брэдли.

По его словам, исследователи буквально выделяли синим цветом территории, где проживало больше всего здоровых пожилых людей. Именно так и появилось название "голубые зоны".

Диетолог Ким Явиц отмечает, что, несмотря на значительные различия в культуре, традициях и географическом расположении этих регионов, исследователи выявили девять общих особенностей образа жизни, которые могут быть связаны с долголетием. Часть из них напрямую касается питания.

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"Жители "голубых зон" получают достаточно пищи для обеспечения потребностей организма, но основу их рациона составляют преимущественно растительные продукты", – объясняет Явиц.

Мясо в таких регионах обычно едят значительно реже. В среднем жители "голубых зон" потребляют примерно от 425 до 570 г мяса в месяц.

Вот какие варианты утренней еды можно встретить в разных уголках мира, известных большим количеством долгожителей.

Йогурт, мёд, фрукты и орехи – Крит и Икария, Греция

По словам Брэдли, люди часто интересуются, чем питаются жители греческих островов Крит и Икария, где традиционно отмечаются высокие показатели долголетия.

Крит в середине прошлого века отличался особенно высокой продолжительностью жизни населения. На Икарии также проживает значительное количество людей, достигающих столетнего возраста.

Впрочем, есть одна интересная особенность: далеко не все жители Икарии привыкли регулярно завтракать.

"Многие из них вообще пропускали утренний прием пищи. Фактически они придерживались своеобразного варианта периодического голодания", – говорит Брэдли.

Если завтрак все же был, он часто оставался очень простым.

"Это мог быть йогурт с медом, фруктами и орехами, а также хлеб на закваске с оливковым маслом", – объясняет эксперт.

Важной особенностью такого питания является использование местных и свежих продуктов.

"Йогурт часто готовят из овечьего молока, а животные пасутся на траве. Фрукты можно собирать прямо с собственных деревьев. Традиционный способ выращивания здесь часто максимально приближен к естественному", – отмечает Брэдли.

Он также обращает внимание на исследование, результаты которого связывают соблюдение средиземноморского стиля питания с более высокой ожидаемой продолжительностью жизни.

"Такие исследования демонстрируют потенциальные преимущества средиземноморского рациона. В то же время они не всегда учитывают все особенности питания людей, которые самостоятельно выращивают и собирают значительную часть своей пищи", – добавляет он.

Яйца, хлеб на закваске и оливковое масло – Крит и Икария, Греция

Еще одним вариантом утреннего приема пищи на греческих островах могут быть яйца, хлеб и оливковое масло.

"Если жители Крита и Икарии используют оливковое масло, то это, как правило, продукт высокого качества, содержащий биологически активные соединения. Яйца могут быть от кур, рацион которых включает травы и другую природную растительность", – говорит Брэдли.

По его словам, состав рациона птицы может влиять на питательные характеристики яиц, в частности на содержание некоторых жирных кислот.

"Некоторые исследователи предполагают, что значительное количество омега-3 жирных кислот в рационе жителей Икарии и Крита может быть одним из факторов, связанных с их здоровьем и долголетием", – отмечает он.

В то же время эксперт подчеркивает, что важную роль играет общая модель питания.

"Люди могут жить долго потому, что часто едят продукты, которые сами выращивают или собирают. Значительную часть их рациона составляет растительная пища – и это характерно для различных "голубых зон"", – добавляет Брэдли.

Мисо-суп, натто, морские водоросли и свежие продукты – Окинава, Япония

Традиционный завтрак на японской Окинаве существенно отличается от привычного для многих западного варианта. Он может состоять из нескольких небольших блюд, в состав которых входят свежие и ферментированные продукты, а также морские водоросли.

"Традиционный окинавский завтрак часто включает в себя различные небольшие блюда из свежих продуктов, ферментированных продуктов и морских водорослей", – рассказывает Явиц.

Она отмечает, что фрукты и овощи являются важной частью здорового рациона, однако особое внимание привлекают мисо, натто и различные виды морских водорослей.

Мисо и натто относятся к ферментированным продуктам, изготовленным из сои.

"Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление ферментированных соевых продуктов может быть связано со снижением риска преждевременной смерти", — объясняет Явиц.

По данным одного из исследований, у людей, которые чаще ели натто, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний была ниже, чем у тех, кто употреблял этот продукт редко.

Морские водоросли также привлекают внимание исследователей. Некоторые крупные исследования связывают их регулярное употребление с более низким риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Овсянка с орехами и свежими продуктами – Лома-Линда, Калифорния

Лома-Линда известна большим количеством людей, сохраняющих здоровье до глубокой старости. Как объясняет Брэдли, это связано не столько с самим местом проживания, сколько с образом жизни значительной части местного населения.

В этом регионе проживает много представителей религиозной общины, для которой характерно преимущественно вегетарианское питание.

"Основу их утреннего рациона часто составляют каши и зерновые продукты. Особенно популярен овес в различных формах", – говорит Брэдли.

На завтрак они могут есть овсяную кашу с орехами и небольшим количеством сладкого дополнения или готовить вафли из овса.

"Также популярными могут быть пшеничная каша или домашняя гранола из овса и орехов", – отмечает эксперт.

Овес содержит питательные вещества и пищевые волокна, а его регулярное включение в сбалансированный рацион связывают с пользой для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Рис и фасоль – Никоя, Коста-Рика

Одним из традиционных блюд на завтрак в регионе Никоя является gallo pinto – сочетание риса и фасоли со специями. Его могут подавать вместе с кукурузными лепешками.

Явиц объясняет, что такая комбинация питательна и помогает разнообразить утренний рацион.

"Фасоль и рис, если их сочетать, могут обеспечивать организм значительным количеством белка", – отмечает диетолог.

По её словам, научные данные свидетельствуют о том, что достаточное потребление белка, в частности растительного происхождения, может быть важной составляющей здорового питания.

Фасоль также является ценным источником пищевых волокон. Они необходимы для нормальной работы пищеварительной системы и связаны со снижением риска ряда хронических заболеваний в рамках здорового образа жизни.

Если рис и фасоль кажутся вам необычным вариантом для завтрака, не обязательно сразу отказываться от этой идеи. Иногда нужно просто немного времени, чтобы привыкнуть к новым вкусам.

Хлеб, помидоры и оливковое масло – Сардиния, Италия

Сардиния также известна большим количеством людей, доживающих до очень почтенного возраста. Как и на Икарии, завтрак здесь не всегда считают главным приемом пищи.

"На Сардинии утренней трапезе часто не уделяют особого внимания. Некоторые люди могут вообще её пропускать, а когда завтракают – используют простые продукты или остатки еды", – рассказывает Брэдли.

Завтрак может состоять из хлеба, молока или сухарей с помидорами и оливковым маслом.

Большую роль, как и в других "голубых зонах", играет доступность свежих местных продуктов.

"В помидорах содержится ликопин – растительное соединение, которое активно изучают с точки зрения здоровья. Исследования также рассматривают возможную связь между более высоким потреблением ликопена и более низким риском некоторых видов рака", – добавляет Брэдли.

Опыт жителей регионов, известных своим долголетием, показывает одну общую черту: их рацион обычно основан на простых продуктах, большом количестве растительной пищи и минимально обработанных ингредиентах. Хотя ни один отдельный завтрак не может гарантировать долгую жизнь, разнообразное и сбалансированное питание может стать важной частью здорового образа жизни.

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