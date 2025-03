6 здоровых продуктов, которые доказали свою эффективность

Не стоит вестись на каждый тренд, однако следует обращать внимание на продукты, которые действительно имеют пользу. Некоторые суперфуды, например чиа и асаи, действительно богаты антиоксидантами, которые защищают организм от повреждений.

Однако важно не только следовать моде, но и выбирать продукты, которые имеют научно подтвержденную пользу. Что следует добавить в рацион, чтобы поддержать здоровье и получить максимум полезных веществ, рассказали в Eat This, Not That.

Кофе

Кофе может быть полезным благодаря высокому содержанию антиоксидантов, помогающих защищать организм от повреждений, в частности от солнечного излучения и некоторых видов рака. Однако важно потреблять кофе умеренно: около 240 мг в день, что соответствует двум чашкам кофе. Помните, что у некоторых людей преимущественное потребление больше этого объема может привести к нервозности, раздражительности и даже сердечным проблемам.

Чеснок

Чеснок не только добавляет вкус блюдам, но и богат антиоксидантами, которые помогают бороться с раковыми клетками. Употребление чеснока способствует укреплению иммунной системы, предотвращению сердечных заболеваний, снижению воспаления и контролю кровяного давления. Чтобы максимизировать его пользу, измельчите или нарежьте зубчики и дайте им постоять 10 минут перед термической обработкой.

Душистый перец

Душистый перец — это специя, которая сочетает вкусы гвоздики, мускатного ореха, корицы и черного перца, благодаря чему он придает блюдам универсальный вкус. Эта специя богата антиоксидантами и обладает противоопухолевыми и противовоспалительными свойствами. Для сохранения всех полезных качеств храните душистый перец цельным и измельчайте его только перед использованием.

Гранат

Зерна граната содержат мощные антиоксиданты, в частности дубильные вещества, антоцианы и элаговую кислоту, которые помогают защищать организм от повреждения свободными радикалами. Один гранат также обеспечивает около 30 мг витамина С, полезного для кожи и иммунной системы. Покупая целые фрукты, вы получите больше питательной ценности и сэкономите деньги.

Ежевика

Ежевика является отличным источником антиоксидантов, а ее темный цвет свидетельствует о высокой концентрации этих полезных веществ. Ежевика помогает защитить сердце и улучшает когнитивные функции, а также имеет низкую калорийность (60 калорий на чашку) и высокое количество клетчатки (почти 8 граммов на чашку), что делает ее отличным выбором для похудения.

Зеленый чай

Зеленый чай и другие чаи богаты антиоксидантами и содержат катехины, которые защищают клетки от повреждений, помогая бороться с воспалением. Чай может снижать уровень холестерина, улучшать кровообращение и способствовать здоровью сердца. Некоторые исследования также указывают, что регулярное употребление зеленого чая может стимулировать метаболизм и помочь в похудении.

