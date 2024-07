7 быстрых рецептов для худеющих

Тратить время на приготовление может быть чрезвычайно удручающей задачей. Особенно это касается тех случаев, когда вы возвращаетесь из спортзала и не имеете сил ни на что, кроме желания съесть первое, что попадется под руку.

Чтобы эффективно худеть, нужно придерживаться некоторых принципов: чтобы обеспечить чувство сытости на долгое время, потребляйте нежирные источники белка, такие как курятина или рыба, а также уделяйте внимание овощам и зелени, которые содержат мало калорий и богаты витаминами и минералами. Что именно вы можете приготовить не тратя много времени на кухне, рассказали в Eat This, Not That.

Говяжий фарш чипотле

Это пряная измельченная говядина, используемая в блюдах, таких как тако, бурито или в овощных салатах. Если приготовить большое количество за раз, вы сможете существенно сэкономить время на планировании. Однако, рассмотрите вариант замены говядины на менее жирное мясо для сохранения здоровья.

Суп из тортильи

Этот вкусный куриный суп с тортильями, сыром и авокадо. Для его приготовления рекомендуется использовать нежирный творог, цельнозерновые тортильи, а также спелое авокадо, богатое полезными жирами, способствующее здоровому питанию.

Тайская арахисовая курица с лапшой

Многие тайские блюда содержат большое количество сахара и жира. Однако если вы ищете здоровую альтернативу, попробуйте приготовить это блюдо из пяти ингредиентов. Вам понадобится: куриная грудка, снежный горошек, рисовая лапша и измельченный арахис. Также можно взять зеленый лук, кинзу перец и петрушку для вкуса.

Костный бульон

Костный бульон является отличным источником белков и минералов, полезных для пищеварения, а также для здоровья костей и суставов. Он легкий и доступный в приготовлении на дому и может использоваться в качестве напитка или основы для приготовления блюд.

Легкое гумбо

Гумбо или Гамбо – это блюдо американской кухни, распространенное в штате Луизиана, представляющее собой густой суп со специями, похожий на рагу. Его легко приготовить в мультиварке, заменив свиные колбаски на индюшачьи, имеющие меньшую калорийность и содержание жира и натрия.

Курица терияки

Приготовить такую курицу можно всего за 10 минут в мультиварке. Однако, во время приготовления следует помнить, что многие соусы терияки содержат большое количество натрия и сахара, поэтому рекомендуется употреблять это блюдо с чаем для похудения во избежание вздутия живота.

Свиной карнитас

Одни диеты утверждают, что следует избегать свинины, однако этот рецепт предлагает альтернативу. Карнитас – это маленькие кусочки свинины, которые медленно готовятся к сочности и добавляются в тортилью или употребляются как самостоятельное блюдо с рисом. Такое блюдо содержит много белка и имеет низкое содержание углеводов и сахара.

