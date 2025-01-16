7 эффективных упражнений для сжигания жира после 30 лет

После 30 лет многие сталкиваются с трудностями в поддержании формы и избавлении от лишнего жира. Изменения в метаболизме, стресс и нехватка времени для тренировок могут осложнить этот процесс.

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Однако с правильными упражнениями и подходами можно эффективно добиться желаемых результатов. Издание eatthis.com поделилось проверенными упражнениями, которые помогут растопить жир и улучшить физическую форму в любом возрасте.

Обратные выпады

Сертифицированный тренер Энтони Дж. Енг советует добавить обратные выпады для эффективного сжигания жира. Начните, сделав большой шаг назад, чтобы образовать угол 90 градусов в обоих коленях. Затем оттолкните переднюю ногой и вернитесь в исходное положение. Выполните 2-3 подхода по 5-10 повторений на каждую ногу.

Отжимание

Энтони также рекомендует классические отжимания. Займите позицию высокой планки, руки на ширине плеч, запястье прямо под плечами. Ваше тело должно быть в прямой линии, не позволяйте бедрам или пояснице провисать. Опускайте тело вниз, сгибая локти, а затем поднимите себя назад. Выполните 2-3 подхода по 5-10 повторений.

Махи гирями

Для этого упражнения вам понадобится гиря. Начните с позиции становой тяги, гиря находится перед вами. По словам Енга, "заведите гирю между ногами и резко двигайте бедрами вперед, представляя, что вы тянете гирю к мишени". Руки должны оставаться расслабленными. Выполните 2-3 подхода по 8-10 повторений.

Медведь ползает

Это упражнение также рекомендовано энгом для эффективного сжигания жира. Встаньте на четвереньки, колени не должны касаться пола, они должны быть немного выше. "Двигайтесь вперед, одновременно делая шаг правой рукой и левой ногой. Держите бедра низко, а голову приподнятой", – советует фитнес-эксперт. Выполните 2-3 подхода по 10-20 повторений.

Медицинский мяч с вращением

Это упражнение от Дениз Чакоян, владелицы фитнес-студии, включает элемент ВIIT. Поставьте ноги на ширине бедер, возьмите медицинский мяч и, поворачивая корпус, бросьте его к стене слева. То же сделайте дело. Чакоян рекомендует делать 15 бросков либо держать паузу от 45 секунд до минутки. "Это идеальное упражнение для развития силы корпуса", – добавляет она.

Интенсивное кардио

Готовьтесь к интенсивной кардиотренировке, включающей прыжки с приседаниями, подъем колен и бег. Чакоян советует выполнять эти три упражнения поочередно, по 30 секунд каждое, чтобы компенсировать 1 минуту 30 секунд активного кардио.

Планка

Последнее упражнение для вашей основной мышцы – низкая планка. Примите позицию планки на предплечьях, держа тело прямой линии. Медленно двигайте тело вперед и назад, создавая эффект "пилы". Это эффективное упражнение для тренировки поперечного пресса и срединной части тела.

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