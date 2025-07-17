7 эффективных упражнений со свободными весами, которые помогут избавиться от жира в зоне подмышек

Подкожный жир в области подмышек – одна из самых распространенных эстетических проблем, с которой сталкиваются как женщины, так и мужчины. Справиться с ней помогут целенаправленные упражнения, которые сочетают сжигание жира и укрепление мышц верхней части тела.

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Использование свободных весов позволяет задействовать в работу разные группы мышц, что способствует лучшему тонусу и более стройному силуэту. Издание eatthis.com опубликовало подборку самых эффективных упражнений, которые помогут подтянуть зону под мышками и сделать ее визуально привлекательнее.

Чтобы достичь результата, нужно комбинировать упражнения, направленные на укрепление мышц груди, спины, плеч и рук, с тренировками для нижней части тела. Такой подход способствует повышению общего уровня метаболизма, что поможет активнее сжигать жир по всему телу, включая подмышечную зону.

Не забывайте о важности дефицита калорий – без него убрать жир будет почти невозможно. Работайте в режиме 3-4 подхода по 8-12 повторений (или 30-45 секунд для статических упражнений), делая паузу в 90 секунд между подходами. Оптимально выполнять эти упражнения два-три раза в неделю, оставляя минимум один день для полного восстановления.

Жим гантелей лежа

Это упражнение отлично активирует грудные мышцы, что помогает подтянуть зону под мышками. Оно задействует большую и малую грудные мышцы, передние дельты и трицепсы.

Лягте на горизонтальную скамью, держа в каждой руке гантелю ладонями вперед. Поднимите руки прямо над грудью. Медленно опускайте гантели к груди, сгибая руки в локтях, а затем возвращайтесь в исходное положение без полного разгибания локтей. Повторите нужное количество раз.

Тяга гантелей в наклоне

Это движение не только укрепляет спину, но и активно задействует область под мышками. Оно развивает широчайшие мышцы спины, ромбовидные, средние пучки трапеции и бицепсы.

Возьмите гантели, ноги на ширине плеч. Согнитесь вперед в талии, спина прямая. Подтягивайте гантели к себе, представляя, что хотите "раздавить плод" в подмышках. Задержите движение в верхней точке на секунду, затем медленно опустите гантели вниз. Повторите.

Боковые подъемы рук

Для улучшения внешнего вида плеч и уменьшения дряблости в зоне подмышек следует укреплять дельтовидные мышцы.

Держите гантели по бокам. Не сгибая руки, поднимайте их в стороны до уровня плеч. В верхней точке задержитесь на секунду, после чего медленно вернитесь в исходное положение. Повторите несколько раз.

Выпады с гантелями

Хотя это упражнение нацелено на ноги, оно ускоряет метаболизм, что помогает уменьшить жир по всему телу, в том числе и под руками.

Станьте прямо, держа в руках гантели. Сделайте шаг вперед правой ногой, немного развернув левую внутрь. Опуститесь до момента, когда оба колена будут под углом 90 градусов. Затем, используя силу правой стопы, вернитесь в исходное положение. Повторите, меняя ноги.

Приседания со штангой на плечах

Это базовое движение задействует большие группы мышц, благодаря чему ускоряется сжигание калорий и улучшается тонус всего тела.

Установите штангу на уровне плеч в стойке. Расположите ее на верхней части спины, держа ноги на ширине плеч. Опускайтесь, сгибая колени и бедра, при этом не наклоняйте корпус слишком вперед. Затем выталкивайте себя вверх, возвращаясь в исходное положение. Повторите необходимое количество раз.

Подъемы на бицепс

Хотя это упражнение напрямую не направлено на подмышечную зону, оно формирует руки, улучшая их вид и уменьшая дряблость.

Возьмите гантели в обе руки ладонями вперед. Медленно сгибайте руки, поднимая гантели к плечам. В верхней точке сделайте секундную паузу, а затем опустите руки вниз.

Разведение гантелей лежа

Это одно из лучших упражнений для формирования красивой линии груди и тонизирования подмышечной области.

Лягте на скамью с гантелями, держа руки прямо над грудью. Слегка сгибая локти, разводите руки в стороны, пока они не будут почти параллельны полу. Затем напрягите грудные мышцы, чтобы вернуть гантели в исходное положение. Удерживайте напряжение на мгновение и повторите.

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