Домашний спортзал: лучшие упражнения, которые вы можете выполнять с собакой

В жаркое время года активные прогулки с питомцем могут быть опасными из-за риска теплового удара. Однако это не означает, что нужно отказываться от совместной физической активности.

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Существует множество интересных и полезных упражнений, которые вы можете выполнять вместе с собакой в комфорте собственного дома. Такой подход поможет сохранить хорошую физическую форму вам обоим и укрепить эмоциональную связь, пишет eatthis.com.

Почему стоит избегать жары?

Летние температуры могут представлять угрозу для здоровья собак. Перегрев и тепловое истощение случаются довольно часто, поэтому логично ограничить время на улице в жаркую погоду. Во время жары собака может испытывать сильный дискомфорт, проявлять раздражительность, а иногда даже агрессию.

Собаки, как и люди, уязвимы к тепловому удару – опасному состоянию, которое в крайних случаях может быть смертельным. Поэтому ваша задача – быть внимательным и заботливым хозяином: иногда лучше остаться в помещении, где прохладнее и комфортнее для вас обоих.

Специалисты с ресурса Veterinarians.org собрали несколько интересных и безопасных упражнений, которыми вы с собакой можете заниматься дома. Перед началом любой активности не забудьте позаботиться о воде – у вас должен быть легкий доступ к питьевой воде, чтобы избежать обезвоживания.

1. Йога для собак или "Дога"

Это не только оригинальная форма активного досуга, но и приятный способ снять напряжение и укрепить связь со своим любимцем. Дога помогает расслабиться, улучшает настроение, снижает уровень тревожности – и это касается как вас, так и собаки. Ведь когда вы спокойны, ваш любимец это чувствует.

В этом упражнении вы можете помочь собаке выполнять простые йога-позы, например чатуранга, поза стула или классическая поза "собака мордой вниз". Также можете практиковать свои собственные позы – ваш пес, вероятно, с интересом будет наблюдать. Это совместная активность, которая приносит удовольствие обоим.

Попробуйте позу под названием "Щенячья лапка". Положите собаку перед собой, сами встаньте на колени позади нее. Осторожно наклонитесь вперед, протянув руку над ее передними лапами. Затем осторожно поворачивайте голову из стороны в сторону, несколько раз повторяя движение. Такое упражнение способствует доверию и взаимному расслаблению.

2. Активные игры в квартире

Не забывайте о простых домашних играх, которые помогают удерживать собаку в тонусе. Среди них:

борьба с мягкими игрушками,

перетягивание каната,

высокие прыжки через препятствия,

плавание в бассейне в помещении (если есть возможность).

Также вы можете обустроить полосу препятствий из подручных средств. Такие занятия держат в форме не только собаку – вы сами получите небольшое кардио, весело проводя время.

3. Игра в "Найди вкусняшку"

Эта игра развивает обоняние и умственные способности собаки, а еще – держит ее в движении. Спрячьте по квартире любимые игрушки или лакомства песика и дайте ему команду искать. Когда он найдет "сокровище" – обязательно наградите!

Пока собака занята поисками, вы тоже не сидите без дела: сделайте несколько кругов по комнате или попрыгайте на месте. Это будет эффективная тренировка для вас обоих.

4. Интерактивные игрушки – умный досуг умный досуг

Чтобы избежать скуки и обеспечить активность даже в самые жаркие дни, предложите собаке интерактивные игрушки. Это могут быть:

головоломки со скрытыми лакомствами,

реагирующие игрушки (движущиеся или издающие звуки),

высокотехнологичные игрушки с автоматикой.

Пока пес занят, попробуйте и сами что-то интересное рядом: потренируйтесь со скакалкой, покрутите хула-хуп или попрыгайте на мини-батуте.

5. Обучение – тоже активность

Еще одна хорошая идея – устроить небольшой урок дрессировки. Летняя жара – отличный период для того, чтобы усовершенствовать команды в уютной комнате. Это не только тренирует ум собаки, но и способствует вашему лучшему взаимопониманию. Пес будет лучше реагировать на ваши сигналы и дома, и на прогулке, и в любой другой среде.

Помните: любое совместное время с вашей собакой имеет пользу. Объятия, поглаживания, совместный отдых – все это улучшает настроение и снижает уровень стресса. Для вас это – своеобразная терапия, а для вашего пушистого друга – доказательство любви.

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