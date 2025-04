7 источников углеводов, которые быстро усваиваются организмом

Если вы чувствуете усталость или вялость во время тренировок, причина может быть в еде, которую вы ели непосредственно перед тренировкой. Углеводы, в частности быстроусвояемые, являются основным источником энергии для вашего тела, а потому правильный выбор может значительно улучшить вашу физическую активность.

Какие источники углеводов быстро усваиваются и эффективно обеспечивают организм необходимой энергией? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Белый тост с вареньем

Для быстрого заряда энергии перед тренировкой идеальным вариантом является белый тост с джемом. Такая комбинация простых углеводов и натуральных сахаров обеспечит быстрое усвоение энергии, не перегружая организм клетчаткой.

Спортивные напитки

Спортивные напитки — это удобный источник энергии перед тренировкой, поскольку они помогают восстановить потерянную жидкость и электролиты. Быстроусвояемые сахара в них поддерживают энергию и увлажнение, что положительно влияет на спортивные результаты и скорость восстановления после физических нагрузок.

Бананы

Бананы — это идеальная закуска перед тренировкой, поскольку они содержат быстроусвояемые углеводы, в частности фруктозу и глюкозу, которые дают быстрый заряд энергии. Они также богаты калием, что помогает избежать судорог во время физических нагрузок.

Яблочное пюре

Яблочное пюре — отличный вариант для тех, кто хочет быстро получить энергию перед тренировкой. Оно содержит природные сахара и быстроусвояемые углеводы, а также хранятся в удобной упаковке, что делает этот продукт идеальным вариантом для активных людей.

Апельсиновый сок

Стакан свежего апельсинового сока является отличным выбором перед тренировкой, поскольку этот напиток обеспечивает организм быстро усваиваемыми углеводами. Кроме того, этот напиток содержит много натуральных сахаров и витамина С, что поможет зарядить ваше тело энергией даже за несколько глотков.

Батончики гранола

Батончики гранолы с низким содержанием клетчатки — это быстрый и удобный перекус перед тренировкой. Выбирайте варианты с простыми ингредиентами и минимальным содержанием клетчатки для лучших результатов во время физических нагрузок.

Фруктовые закуски

Фруктовые снеки — это удобный и вкусный перекус перед тренировкой, обеспечивающий быструю энергию благодаря природным сахарам. Они легки для переноски и помогают почувствовать сладкий заряд энергии перед физическими нагрузками.

