7 лайфхаков, которые помогут худеть прямо во время сна

Все знают, что для похудения необходимо выполнять физическую нагрузку, избегать вредных привычек и питаться сбалансировано, включая в рацион белки, жиры и углеводы. Однако все это может быть напрасным, если вы не придерживаетесь правильного распорядка дня и пренебрегаете здоровым сном.

Чтобы улучшить свое самочувствие и помочь организму бороться с лишним весом, необходимо каждую ночь обеспечивать себе качественный сон, который длится не менее 7-9 часов. Как худеть во время сна и что может помочь засыпать быстрее, рассказали в Eat This, Not That.

Пища, которая помогает спать

Триптофан, который содержится в мясе, например, в куриной голени (7 г) или индейки (85 г), способствует глубокому сну. Кроме того, сон помогает уменьшить потребление калорий на 120 ккал в день, что может привести к потере 0,5 кг за месяц. Поэтому, старайтесь спать по 7-8 часов каждую ночь и добавляйте мясо в рацион для похудения.

График пребывания на кухне

Закрывайте кухню раньше и придерживайтесь 16-часового ночного голодания, чтобы похудеть и поддерживать тело в тонусе. Даже при одинаковой калорийности рациона ограничение времени приема пищи способствует уменьшению веса. Ешьте в промежутке, например, с 10:00 до 18:00, чтобы оптимизировать метаболизм. Такой режим поможет избежать ожирения и перезагрузить организм.

Приготовьте питательный коктейль

Употребление протеинового коктейля вечером может ускорить обмен веществ на следующее утро. Для этого стоит выбрать перекус из 30 г сывороточного или казеинового протеина. Это эффективно, поскольку белок способствует сжиганию большего количества калорий во время его переваривания, чем жиры или углеводы. Это полезный способ поддержать метаболизм и улучшить свое утреннее самочувствие.

Проветривайте комнату

Последние исследования доказывают, что пониженные температуры во время сна могут помочь уменьшить жир на животе. Таким образом, участники, которые спали при температуре 19°C, значительно увеличили объем бурого жира после четырех недель. А потому, использование кондиционера или уменьшение отопления зимой активирует бурый жир, который помогает сжигать лишний жир, в частности на животе.

Добавьте аромат

Некоторые запахи могут стимулировать потерю веса, например мята, банан, зеленое яблоко или ваниль. Исследование показало, если нюхать запах мяты каждые 2 часа, это может помочь снижать вес до 2,3 кг в месяц. Для легкого эффекта попробуйте зажечь мятную свечу перед сном или нанести несколько капель мятного масла на подушку.

Не включайте свет

Избегайте света ночью для улучшения сна и уменьшения риска набора веса. Исследования показывают, что сон в темных комнатах снижает вероятность ожирения на 21%. Используйте плотные шторы или маску для сна, чтобы минимизировать воздействие света. Это простая привычка, которая положительно повлияет на ваше здоровье.

Уберите телефон

Чем больше гаджетов в спальне, тем выше риск набора лишнего веса, особенно у детей. Свет от телевизора или компьютера ухудшает сон и провоцирует нездоровые привычки. Поэтому, старайтесь держать телефон и другую технику за пределами спальни или как можно дальше от кровати.

