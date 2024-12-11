7 наиболее эффективных пищевых привычек для снижения артериального давления

Артериальное давление является важным показателем здоровья сердечно-сосудистой системы и его повышение может привести к серьезным последствиям. Однако многие не осознают, как пища может влиять на уровень натрия в организме и, соответственно, на кровяное давление.

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Смена пищевых привычек является одним из наиболее эффективных способов контролировать давление и поддерживать здоровье сердца. Издание eatthis.com опубликовало несколько простых, но действенных рекомендаций по питанию, которые помогут снизить артериальное давление.

Многие думают, что решение состоит в том, чтобы убрать соль из рациона. Это правильный шаг, но отказ от соли – всего одна из нескольких полезных привычек, которые помогают нормализовать давление. Существует множество других способов изменить питание и методы приготовления пищи, которые можно внедрить ежедневно, чтобы соблюдать диету с низким содержанием натрия.

Избегайте скрытого натрия

Проверяйте этикетки продуктов во время покупок. "Марковка типа 'на 25% меньше натрия' может быть обманчивой, ведь это просто означает, что в продукте меньше соли, чем в начальной версии", – предупреждает диетолог Джейми Надо.

Также не забывайте, что некоторые продукты, которые не кажутся солеными, могут содержать много натрия. К таковым относятся хлеб, творог, соусы для салатов.

Увеличивайте потребление клетчатки

Употребление большего количества продуктов, богатых клетчаткой, таких как чечевица, фасоль, цельнозерновые продукты, фрукты и овощи, помогает снизить давление, отмечает диетолог Райан Гейгер. Они не только снабжают организм клетчаткой, но и содержат важные микроэлементы и антиоксиданты, способствующие здоровью сердца. По данным исследований, потребление клетчатки помогает снижать АД.

Промывайте консервированные продукты

Для уменьшения потребления натрия выбирайте сухие макароны или фасоль вместо консервированных вариантов, часто содержащих большое количество соли.

"Свежее мясо также содержит меньше натрия, чем обработанные продукты, такие как бекон или ветчина", – добавляет диетолог Лиза Янг. Если вы используете консервированные овощи или бобы, не забудьте промыть их, чтобы уменьшить уровень натрия. Исследования показали, что промывка может снизить содержание натрия на 9-23%.

Попробуйте морские заменители соли

Если вам хочется добавить соленый вкус к пище, попробуйте морские водоросли ламинарии (келп). Они являются отличной альтернативой соли, содержащие много йода, а также магний, кальций и железо. Другой вариант – гомасио (кунжутная соль), которая имеет менее соленый вкус и богата кальцием и калием.

Приправляйте блюда травами

Вместо того чтобы добавлять соль, используйте специи и травы для улучшения вкуса блюд. "Чеснок, лук, лимонный сок, а также разнообразные травы могут заменить много соли", – говорит Джейми Надо.

Исследования показали, что даже люди с гипертонией предпочитают пищу с меньшим количеством соли, если в ней есть чеснок.

Приготовьте соевый соус с низким содержанием натрия.

Если у вас есть соевый соус, вы можете снизить его содержание натрия, просто разбавив водой, советует Гейгеру. Также попробуйте использовать версии продуктов с низким содержанием натрия или комбинировать их с другими альтернативами, чтобы снизить общий уровень натрия в блюде.

Будьте осторожны при выборе блюд в ресторанах

Соль часто попадает в наш рацион не только через солонку. Большинство натрия мы получаем из обработанных продуктов и еды, которую мы заказываем в ресторанах. Поскольку мы не всегда можем контролировать количество соли в ресторанах, лучше готовить дома. Если вы все же хотите поесть вне дома, предварительно ознакомьтесь с меню и выбирайте блюда с меньшим содержанием натрия. Старайтесь заказывать блюда, приготовленные на пару, запеченные или жареные без большого количества сливочного масла.

Эти простые изменения в питании могут стать важным шагом в поддержании нормального артериального давления и здоровья сердца.

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