7 ошибок в питании, незаметно разрушающих организм

Ваши ежедневные пищевые повадки могут как укреплять здоровье, так и постепенно разрушать организм. То, что вы едите, влияет на пищеварение, сердечно-сосудистую систему и вес.

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Неправильный выбор продуктов и несбалансированное питание могут стать причиной серьезных проблем. Издание eatthis.com рассказывает, какие привычки вредят вашему телу и как их изменить, чтобы оставаться здоровыми.

Жестких запретов в питании нет, и время от времени можно позволить себе любимое лакомство. Проблема возникает, когда вредные продукты, такие как сладости, выпечка, жареные блюда и газированные напитки, становятся постоянной частью рациона. Важно не только то, что вы едите, но и как часто, в каких количествах и когда.

Чтобы улучшить состояние организма, следует отдавать предпочтение овощам, фруктам, цельнозерновым продуктам, нежирным белкам и полезным растительным жирам. Также важно контролировать размер порций, избегать поздних приемов пищи и сочетать разные макроэлементы в каждом приеме пищи.

Если ваши пищевые привычки не соответствуют этим рекомендациям, вы можете наносить вред своему организму. Ниже приведены основные ошибки, которые следует избегать.

1. Избыток сахара

Не весь сахар вреден. Природные сахара, содержащиеся во фруктах и молочных продуктах, не оказывают такого негативного влияния, как добавленный сахар в выпечке, сладких напитках и переработанных продуктах.

Чрезмерное потребление добавленного сахара повышает риск ожирения, диабета 2 типа, сердечных заболеваний и даже неких видов рака. Специалисты рекомендуют ограничить его потребление до 36 граммов в день для мужчин и 25 граммов для женщин. Уменьшить употребление сахара можно, заменив его стевией или сократив порции сладких продуктов.

2. Большие порции

Если после еды вы чувствуете тяжесть или вздутие, возможно вы переедаете. Это приводит к чрезмерному потреблению калорий и может привести к набору веса.

Специалисты советуют есть медленно, тратя на трапезу не менее 15-20 минут. Это дает мозгу время получить сигнал о насыщении, помогая избежать переедания.

3. Поздние приемы пищи

Употребление пищи перед сном может негативно повлиять на пищеварение и вызвать рефлюкс. Хотя связь между поздним ужином и набором веса не всегда однозначна, лучше есть не позднее чем за два часа до сна.

Если вы регулярно чувствуете голод перед сном, следует пересмотреть дневной рацион и сбалансировать приемы пищи.

4. Недостаточное количество клетчатки

Дефицит клетчатки в рационе может вызвать проблемы с пищеварением, повышенный уровень холестерина и колебания веса. Она содержится в бобовых, овощах, фруктах и цельнозерновых продуктах.

5. Избыток насыщенных жиров

Растительные жиры, содержащиеся в орехах, семенах и подсолнечном масле, полезны для здоровья. В то же время, насыщенные жиры из красного мяса и жирных молочных продуктов могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы снизить потребление насыщенных жиров, следует выбирать нежирное мясо, употреблять больше рыбы и выбирать обезжиренные молочные продукты.

6. Избыток кислых продуктов

Газированные напитки, кофе, кислые фрукты и сухофрукты могут оказывать негативное влияние на зубную эмаль и повышать риск кариеса. Чтобы уменьшить вред, следует ограничить их употребление и чистить зубы после еды.

7. Несбалансированное питание

Если завтрак состоит только из хлопьев, вы не получаете достаточно питательных веществ. Полноценный прием пищи должен содержать белки, жиры и углеводы.

Чтобы сделать завтрак более питательным можно добавить орехи для белка и жиров, ягоды для витаминов и молочный или растительный напиток для дополнительного белка.

Следуя этим советам, вы можете улучшить свои пищевые привычки и поддержать здоровье организма.

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