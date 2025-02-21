7 ошибок в питании после 60 лет, которые могут ускорить старение

С возрастом организм претерпевает естественные изменения, и то, что работало в 30 или 40 лет, может уже не приносить пользы после 60. Пищевые привычки играют ключевую роль в поддержании здоровья, энергии и хорошего самочувствия.

Видео дня

Некоторые ошибки в рационе могут незаметно ослаблять организм, ускоряя процессы старения. Чтобы избежать этого, следует знать, какие продукты и привычки следует пересмотреть, чтобы чувствовать себя лучше в любом возрасте. Больше об этом пишет eatthis.com.

1. Дефицит пребиотиков

"Пребиотики – это важные вещества, способствующие росту полезных бактерий в кишечнике, что необходимо для поддержания здорового пищеварения и гормонального баланса", – объясняет диетолог Кара Ландау.

С возрастом микрофлора кишечника становится менее разнообразной, что может отрицательно сказаться на метаболизме, регуляции веса и общем самочувствии. Чтобы этого избежать, необходимо регулярно употреблять продукты, богатые пребиотиками: лук, чеснок, бобовые, сырой овес, охлажденный после приготовления картофель и рис, а также орехи, в частности кешью и фисташки.

2. Избыток сахара в рационе

"Хотя многие знают о вредности сахара, он часто содержится в продуктах, где его не ожидают найти – в соусах, заправках, хлебе и других промышленных продуктах", – отмечает Ландау.

Чтобы минимизировать его потребление, всегда проверяйте состав на упаковке и избегайте продуктов, где сахар (или его аналоги) стоит среди первых ингредиентов.

3. Недостаточное потребление омега-3 и растительных стеролов

"Не только исключение вредных продуктов имеет значение, но и включение в рацион полезных питательных веществ", – отмечает Ландау.

Омега-3 жирные кислоты поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, а растительные стеролы помогают регулировать уровень холестерина. Источниками Омега-3 являются жирная морская рыба, водоросли, грецкие орехи, семена льна и конопля. Также следует обращать внимание на продукты, обогащенные этими полезными веществами.

4. Нехватка белка

Белок необходим в любом возрасте, поскольку способствует сохранению мышечной массы, укреплению костей и даже контролю веса.

"Люди старше 60 лет более склонны к потере мышечной массы, поэтому им особенно важно получать достаточное количество белка в течение дня", - подчеркивает диетолог Кортни Д'Анджело.

Рекомендуется включать в рацион яйца, лосось, говядину, курятину или индейку, выращенные на природном питании. Дополнительно можно обогатить свой завтрак, например, добавляя сывороточный протеин в кофе или овсянку.

5. Недостаточное потребление воды

С возрастом чувство жажды снижается, что может приводить к обезвоживанию.

"Люди после 60 лет чаще страдают от нехватки воды в организме, что может усугубить работу внутренних органов", - объясняет Лиза Янг, доктор наук.

Важно регулярно пить чистую воду в течение дня, даже если жажда ощущается не так остро.

6. Употребление пищи перед сном

Привычка есть поздним вечером может негативно влиять на здоровье, даже если вы выбираете полезные продукты.

"Поздние перекусы часто включают вредные продукты, а также связанные со скачками уровня сахара в крови, увеличением веса и повышенным риском диабета", – предостерегает Янг.

Лучше завершать ужин за 2-3 часа до сна, чтобы организм успел переварить пищу до отдыха.

7. Недостаточное потребление клетчатки

Клетчатка является ключевым элементом здорового питания, поскольку способствует нормальному пищеварению, поддерживает полезную микрофлору кишечника и уменьшает воспалительные процессы.

"Необходимо употреблять как нерастворимую клетчатку для регулярной работы кишечника, так и растворимую – для поддержания полезных бактерий", – отмечает Ландау.

Богатыми источниками клетчатки являются ягоды, яблоки, овсянка, нут и разнообразные бобовые культуры.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как питание может спасти мозг от деменции.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.