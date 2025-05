7 пищевых привычек, поддерживающих молодость после 50

Возраст — это всего лишь число, а потому чувствовать себя молодым можно в любом возрасте. Несмотря на то, что старение часто ассоциируется с негативом, вам все же под силу оставаться здоровым и энергичным даже после 50.

Видео дня

Для того чтобы сохранять молодость, важно вовремя позаботиться о своем здоровье. В Eat This, Not That поделились советами, которые могут помочь наладить самочувствие несмотря на возраст.

Ешьте жирную пищу

Регулярное употребление жирной рыбы, такой как лосось, сельдь или скумбрия, может улучшить ваше самочувствие с возрастом, эффективно заменяя красное мясо. Эти рыбы богаты жирными кислотами омега-3, которые способствуют здоровью кожи и волос, а также содержат коллаген и витамин Е, необходимые для увлажнения и эластичности.

Добавьте белок в рацион питания

С возрастом важность белка в рационе только возрастает. Недостаточное его потребление может привести к усталости, боли в суставах и даже депрессии, а достаточное количество белка помогает сохранить энергию, наращивать мышцы и контролировать аппетит. Добавьте в рацион курицу, индейку, греческий йогурт, творог или сывороточный протеин, чтобы обеспечить организм необходимым количеством белка для поддержания молодости и здоровья.

Ешьте фрукты и овощи

Чтобы чувствовать себя моложе после 50, включайте больше фруктов и овощей в свой рацион. Они богаты антиоксидантами, которые поддерживают здоровье кожи и защищают ее от солнечных лучей. Также, старайтесь добавлять фрукты, такие как клубника, яблоки или апельсины, а также овощи, например, брокколи, морковь или зеленый перец.

Употребляйте разнообразную пищу

Не бойтесь менять свой рацион для большего разнообразия — это поможет избежать проблем со здоровьем и лишнего веса. Употребляйте больше фруктов, овощей и цельного зерна, как коричневый рис или ячмень, чтобы улучшить баланс витаминов и минералов и поддержать здоровье сердца.

Питайтесь меньшими порциями

Не нужно отказываться от еды, которую вы любите, но важно прислушиваться к своему телу и вовремя останавливаться, когда оно сигнализирует о сытости. Многие люди склонны переедать дома, добавляя еще несколько кусочков, что может привести к перееданию позже, когда они не обращают внимание на сигналы своего тела. Поэтому, будьте внимательны к своим ощущениям и ешьте в меру, чтобы избежать нездоровых привычек.

Избегайте красного мяса

Красное мясо может быть вкусным, но с возрастом оно может привести к проблемам со здоровьем, в частности из-за воспаления в клетках, что повышает риск артрита и рака. Важно также помнить, что оно содержит много насыщенного жира, что может способствовать набору веса. Вместо этого выбирайте нежирные варианты мяса или другие здоровые источники белка, такие как рыба, птица или бобовые.

Добавьте авокадо в рацион

Авокадо — это не только вкусный, но и полезный продукт, богатый мононенасыщенными жирами, которые улучшают здоровье сердца и помогают регулировать уровень холестерина. Кроме того, авокадо содержит калий, который способствует нормализации артериального давления и поддерживает электролитный баланс. Этот фрукт также богат витаминами и антиоксидантами, которые замедляют старение, в частности витамины B, C, магний и бета-каротин.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения могут поддержать молодость в теле.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.