7 полезных советов, которые помогут сохранить ваши глаза увлажненными и сияющими

Нездоровый образ жизни и неправильное питание могут привести к тому, что органы зрения будут выглядеть уставшими, припухшими и сухостью. News Bytes поделился советами для получения сияющих глаз.

Избегайте сухого воздуха

Сухой воздух может раздражать глаза, что приводит к покраснению и дискомфорту. Избегайте мест с недостаточной влажностью и подумайте о том, чтобы воздержаться от курения.

Достаточное увлажнение

Важность достаточного увлажнения невозможно переоценить. Старайтесь пить много воды, примерно 10-12 стаканов в день.

Регулярный сон

Недостаток сна может привести к отечности и усталости глаз. Чтобы избежать таких проблем, старайтесь спать 7-9 часов каждую ночь.

Защищайте глаза от солнца

Чрезмерное пребывание на солнце может привести к сухости слизистой, ожогов и определенным заболеваниям глаз. Обязательно защищайте их солнечными очками.

Тонизируйте

Зеленый чай и огурец обладают успокаивающими и увлажняющими свойствами и уменьшают отеки и припухлость вокруг глаз. Приложите слегка охлажденные слайсы овощей и пакетики чая примерно на 5 минут.

Используйте розовую воду

Розовая вода обладает противовоспалительными и антиинфекционными свойствами. Используйте перед сном, чтобы увлажнить и успокоить кожу вокруг глаз.

Используйте картофель

Верите или нет, но картофель может помочь устранить усталость органов зрения. Подобно ломтикам огурца, прикладывание овощей к глазам помогает устранить сухость и раздражение вокруг глаз.

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