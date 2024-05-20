7 полезных советов, которые помогут сохранить ваши глаза увлажненными и сияющими
Нездоровый образ жизни и неправильное питание могут привести к тому, что органы зрения будут выглядеть уставшими, припухшими и сухостью. News Bytes поделился советами для получения сияющих глаз.
Избегайте сухого воздуха
Сухой воздух может раздражать глаза, что приводит к покраснению и дискомфорту. Избегайте мест с недостаточной влажностью и подумайте о том, чтобы воздержаться от курения.
Достаточное увлажнение
Важность достаточного увлажнения невозможно переоценить. Старайтесь пить много воды, примерно 10-12 стаканов в день.
Регулярный сон
Недостаток сна может привести к отечности и усталости глаз. Чтобы избежать таких проблем, старайтесь спать 7-9 часов каждую ночь.
Защищайте глаза от солнца
Чрезмерное пребывание на солнце может привести к сухости слизистой, ожогов и определенным заболеваниям глаз. Обязательно защищайте их солнечными очками.
Тонизируйте
Зеленый чай и огурец обладают успокаивающими и увлажняющими свойствами и уменьшают отеки и припухлость вокруг глаз. Приложите слегка охлажденные слайсы овощей и пакетики чая примерно на 5 минут.
Используйте розовую воду
Розовая вода обладает противовоспалительными и антиинфекционными свойствами. Используйте перед сном, чтобы увлажнить и успокоить кожу вокруг глаз.
Используйте картофель
Верите или нет, но картофель может помочь устранить усталость органов зрения. Подобно ломтикам огурца, прикладывание овощей к глазам помогает устранить сухость и раздражение вокруг глаз.
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