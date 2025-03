7 правил, которых стоит придерживаться во время беременности

Беременность — это время удивительных изменений, когда ваше тело работает над созданием новой жизни. В этом процессе питание играет ключевую роль, обеспечивая вашего ребенка необходимыми питательными веществами для его здорового развития.

Видео дня

Сбалансированный рацион и полезные продукты помогут вам поддерживать энергичность и здоровье малыша. О чем стоит помнить и какие советы помогут облегчить беременность, рассказали в Eat This, Not That.

То, что поможет ребенку стать здоровее

Ваш рацион во время беременности может повлиять на здоровый вес вашего ребенка в будущем. Исследования показывают, что питание и уровень стресса матери могут влиять на генетическую предрасположенность малыша к ожирению.

Хотя избежать стресса полностью невозможно, но сделать здоровый выбор в питании — вполне реально. Сбалансированное питание поможет поддержать развитие ребенка и уменьшить риски в будущем.

Улучшение умственных способностей

Здоровое питание во время беременности может значительно улучшить развитие мозга вашего ребенка. Например, дети, чьи матери принимали добавки омега-3 (печень трески), показывали лучшие результаты в тестах, по сравнению с детьми, чьи матери принимали кукурузное масло.

Также важен йод, поскольку его дефицит может повлиять на развитие вербального IQ и навыков чтения у детей. Чтобы обеспечить достаточное поступление йода, используйте обогащенную йодом поваренную соль в умеренных количествах.

Облегчение дыхания

Согласно данным Академии питания и диетологии, младенцы, которых кормили питательными продуктами во время беременности, имеют меньший риск развития аутоиммунных заболеваний, таких как аллергия и астма. Это подчеркивает важность правильного питания матери для здоровья ребенка в будущем.

Основа здоровых привычек

Это может звучать невероятно, но правда в том, что сбалансированная диета, богатая здоровыми блюдами и перекусами, может повлиять на развитие мозга вашего ребенка, настраивая его на предпочтение питательным фруктам, овощам и злакам в будущем.

Социальное развитие

Исследования на животных показали, что диета, богатая холином (содержится в яйцах и нежирных белках), может снизить риск социальных проблем и тревожности у потомства. Другие исследования связывают правильное питание с лучшим самоконтролем у детей, что может влиять на частоту истерик и здоровые отношения в будущем.

Защита от преждевременных родов

Исследование, проведенное в университете Гетеборга в Швеции показало, что будущие мамы, которые потребляют фрукты, овощи, нежирное мясо и цельнозерновые продукты, имели на 15% больше шансов выносить ребенка до срока по сравнению с теми, кто ест много сахара, жира и обработанных продуктов.

Что может облегчить роды

Исследование, представленное на конференции Американского общества анестезиологов, показало, что женщины с нормальным или высоким уровнем витамина D реже нуждаются в обезболивающих во время родов, чем те, у кого есть его дефицит. Витамин D связан с более сильными сокращениями мышц, что может ускорить и облегчить роды.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие привычки могут повредить беременность.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.