7 праздничных блюд, которых следует избегать, если у вас высокий уровень сахара в крови

Праздничные угощения – это неотъемлемая часть нашей жизни, но некоторые традиционные блюда могут вызвать резкие скачки уровня сахара в крови. Если вы хотите сохранить свое самочувствие, важно знать, какие продукты лучше ограничить или совмещать с более полезными ингредиентами.

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Диетологи отмечают, что дело не только в том, что вы едите, но и о том, как вы комбинируете продукты. Издание eatthis.com рассказывает о семи популярных праздничных блюдах, которые могут негативно повлиять на уровень глюкозы и как сделать их более сбалансированными.

"Чтобы сохранить стабильность уровня сахара, избегайте употребления крахмалистых продуктов без белков. Комбинируйте их с источниками белка, чтобы замедлить пищеварение и сохранить ощущение сытости на долгое время", – советует диетолог Алисса Палладино.

В общем, ни одно отдельное блюдо не сможет существенно нарушить ваш контроль за уровнем сахара в крови, если вы придерживаетесь сбалансированного подхода. Учитывая это, ниже приведено несколько блюд, которых лучше избегать.

Клюквенный соус

Этот традиционный гарнир часто содержит много добавленного сахара – до 22 граммов на порцию, уже приближающуюся к рекомендованной суточной норме потребления сахара (25 граммов). Чтобы избежать повышения уровня сахара, сочетайте соус с белковыми продуктами, такими как индейка или ветчина. Для еще более здоровой альтернативы готовьте клюквенный соус самостоятельно, контролируя содержание сахара.

Крекеры

Эти продукты содержат быстро усваиваемые углеводы, которые повышают уровень сахара в крови, а впоследствии могут вызвать голод. Вместо крекеров попробуйте орехи или семена – они снабдят ваш организм белками, клетчаткой и здоровыми жирами, которые помогут дольше сохранять сытость.

Конфеты

Конфеты содержат большой объем добавленного сахара, что быстро повышает уровень глюкозы. Кроме того, у них практически нет питательных веществ, что может привести к высокому уровню сахара и ощущению голода. "Конфеты могут негативно влиять на уровень сахара, даже если они кажутся маленькими", - отмечает диетолог Шена Харамилло.

Бурбонские шарики

Это лакомство, собранное из сахарной пудры, масла и алкоголя, является настоящей "сахарной бомбой". Масло в их составе замедляет усвоение сахара, что может привести к длительным колебаниям уровня сахара. Если вы не хотите отказываться от этого традиционного блюда, отведайте его после основной пищи, чтобы замедлить влияние сахара на организм.

Запеканка из сладкого картофеля

Это блюдо само по себе уже достаточно сладкое, а добавление коричневого сахара, патоки и зефира только увеличивает его углеводный состав. В результате запеканка из сладкого картофеля может вызвать резкое повышение уровня сахара в крови. Если она является излюбленным праздничным блюдом, попробуйте ограничить порцию и употреблять в пищу ее после основной еды.

Выпечка на завтрак

Выбор завтрака с высоким содержанием сахаров и бедным белками может вызвать прыжки сахара в течение дня. Лучше отказаться от сладкой выпечки и выбирать цельнозерновые блюда.

"Овсянка с ягодами, цельнозерновые блины или кексы – это более здоровые варианты. Добавление белка к завтраку поможет стабилизировать уровень сахара в крови", – объясняет диетолог Кристина Бадаракко.

Пирог

Традиционный десерт может содержать много сахара и калорий. Если вы не хотите отказываться от него, старайтесь есть пирог вместе с основной едой, чтобы снизить его влияние на уровень сахара.

"Включение десерта в основной прием пищи поможет сохранить уровень сахара в крови под контролем и избежать переедания", – советует диетолог Дженнифер Фиске.

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