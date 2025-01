7 пробиотических продуктов, улучшающих здоровье

Пробиотики — это полезные бактерии, которые нормализуют микрофлору кишечника и снижают негативное влияние вредных микроорганизмов. Их можно получить через ферментированные продукты или специальные добавки, которые поддерживают баланс микрофлоры и общее здоровье.

Однако не все ферментированные продукты содержат пробиотики, поскольку многие из них теряют полезные бактерии из-за обработки, в частности тепловой. Поэтому, какие продукты стоит есть для улучшения самочувствия и микрофлоры кишечника, рассказали в Eat This, Not That.

Йогурт

Это популярный пробиотический продукт, в котором молоко ферментируется активными культурами, помогающими переваривать лактозу и создающими молочную кислоту. Регулярное употребление йогурта может снижать риск диабета, сердечных заболеваний и рака. Выбирайте йогурты с культурами Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus для максимального эффекта.

Творог

Этот продукт может быть отличным источником пробиотиков. Для достижения максимального эффекта выбирайте бренды, которые используют процессы брожения для повышения активности полезных бактерий. Обращайте внимание на этикетки с пометкой "живые и активные культуры", чтобы быть уверенными в качестве продукта.

Мисо

Мисо придает блюдам глубокий вкус и является универсальной приправой. Кроме того, оно имеет многочисленные преимущества для здоровья, в частности в борьбе с раком, высоким давлением и воспалением. Мисо помогает регулировать уровень холестерина, и снижает риск желудочных заболеваний и рефлюкса при регулярном употреблении. Используйте мисо в маринадах, соусах или традиционном супе мисо.

Квашеная капуста

Квашеная капуста — это традиционное блюдо многих европейских кухонь, известное своим острым вкусом. Она содержит полезные бактерии, которые способствуют лучшему пищеварению, снижают воспаление и поддерживают иммунитет. Ее можно добавлять в различные блюда в качестве начинки или гарнира. Это здоровый выбор, приносящий пользу организму.

Кефир

Этот ферментированный молочный продукт, богатый пробиотиками, который отличается от йогурта типом бактерий, вкусом и текстурой. Благодаря процессу брожения кефир имеет длительный срок хранения и может быть употреблен как напиток или смузи. Его компоненты обладают противомикробными, противоопухолевыми и иммунными свойствами.

Кимчи

Кимчи — это традиционное корейское блюдо из ферментированных овощей, таких как капуста, редис, чеснок, имбирь и перец чили. Брожение стимулирует рост полезных бактерий, пробиотиков, которые улучшают пищеварение и поддерживают иммунитет. Один из ключевых пробиотических штаммов в составе кимчи является Lactobacillus plantarum, который обладает высокой устойчивостью к желудочному соку и антиоксидантными свойствами.

Темпе

Темпе — это ферментированный соевый продукт, богатый белком и пробиотиками, который улучшает когнитивные функции из-за влияния на микробиом кишечника. Исследования показали, что ежедневное потребление 100 г темпе в течение 6 месяцев может улучшить общие когнитивные показатели, в частности память и языковые навыки. Таким образом, темпе может стать полезным дополнением к рациону для поддержания мозговой деятельности.

