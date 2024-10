7 продуктов к салату, которые мы недооцениваем: что добавить для вкуса и пользы

Салаты - это не только вкусный, но и полезный выбор при условии, если он содержит много овощей и зелени. Добавив в салат белок и полезные жиры, вы получите сытное блюдо, которое помогает контролировать голод и поддерживать метаболизм.

Вы можете обогатить свои салаты ингредиентами, которые помогут ускорить похудение без потери вкуса. В Eat This, Not That рассказали, какие вкусные начинки следует добавить в салат, чтобы улучшить вкус блюда и сохранить его питательную ценность.

Сладкий перец

Сладкий перец, как и острый, может ускорить ваш метаболизм благодаря дигидрокапсиату. Исследования показали, что употребление этого соединения по сравнению с плацебо вдвое повышает метаболические процессы в организме. Кроме того, болгарский перец содержит витамин С, который снижает уровень стресса и помогает избежать накопления жира. Попробуйте приготовить салат из листовой зелени, авокадо, лука, черной фасоли, помидоров, бальзамического уксуса и свежего перца.

Яйца

Добавьте яйца к зелени, чтобы улучшить здоровье и ускорить похудение. Желтки богаты холином, который снижает аппетит и способствуют лучшему усвоению полезных веществ из овощей, таких как брокколи и морковь. Сочетайте их с листовой зеленью, брюссельской капустой, морковью, грибами, красным винным уксусом и оливковым маслом. Это вкусное и питательное блюдо, которое поддержит ваше здоровье.

Ягоды

Добавляйте ягоды в зеленые салаты для улучшения вкуса и ощущения сытости. Сладкие фрукты, богатые водой и клетчаткой, помогают уменьшить голод. Попробуйте сочетание зелени, горгонзолы, ореха пекан, лука и курицы гриль, заправленное бальзамическим соусом.

Персики

Добавьте к зеленым салатам кусочки сочного персика. Этот фрукт может помочь предотвратить ожирение, высокий холестерин и воспаление. Попробуйте совместить персик с руколой, красным луком, помидорами, сыром фета и креветками на гриле.

Бобы

Время от времени заменяйте животные белки растительными, чтобы снизить риск хронических заболеваний. В частности, добавьте 160 граммов (примерно полстакана) бобов в свой рацион. Кроме того, включение фасоли может помочь вам контролировать вес благодаря высокому содержанию клетчатки. Попробуйте салат из салата ромен, редиса, апельсина, лука, сыра фета и цитрусовой заправки.

Лук

Попробуйте добавить в свой салат лук, чтобы придать блюду пикантный вкус. Этот низкокалорийный овощ (всего 16 калорий на четверть чашки) повышает выносливость и помогает сжигать жир. Кроме того, кверцетин, содержащийся в луке, улучшает кровообращение и может имитировать пользу от физических упражнений. Сочетайте лук с огурцами, помидорами, морковью, нутом и красным винным уксусом.

Консервированный тунец

Добавьте в свои блюда консервированный тунец, поскольку он содержит мощные жиры омега-3, которые помогают снижать жировые клетки в животе. Консервированный тунец считается безопасным для употребления 2-3 раза в неделю, поэтому сочетайте его со шпинатом, помидорами, зеленым перцем, огурцом, луком, фетой и греческой заправкой.

