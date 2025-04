7 продуктов, которые убивают либидо: от чего стоит отказаться перед свиданием

Подготовка к свиданию — это не только о макияже, музыке и свечах. То, что вы едите, может иметь не меньшее влияние на то, как все пройдет и какое впечатление вы оставите после себя.

В частности, некоторые продукты могут испортить настроение или даже снизить энергию и уверенность в решающий момент. В Eat This, Not That рассказали, чего лучше избегать в своей тарелке, чтобы вечер закончился так, как вы хотите.

Красное мясо

Если планируете романтическое свидание, стоит подумать не только о ресторане, но и что будет на вашей тарелке. Учтите, что тяжёлое мясное блюдо может вызвать сонливость, а также повлиять на то, как вас воспринимает партнёр. Исследования показывают, что растительная диета положительно сказывается на естественном запахе тела. Так что откажитесь от мяса хотя бы за несколько дней до свидания — это может дать вам неожиданное преимущество.

Соевый соус

Выбор японской кухни на свидании — это отличная идея, однако не стоит топить роллы в соевом соусе. Всего одна столовая ложка содержит почти половину дневной нормы соли, что может привести к вздутию и снижению кровотока. Кроме того, избыток натрия способен повлиять на интимную функцию и испортить настроение. А потому держитесь подальше и от других соленых блюд.

Бананы

Хотя бананы полезны для здоровья, они могут снизить вашу активность из-за повышения уровня мелатонина, способствующего сну. Если планируете быть энергичными, лучше выбрать что-то другое, например медовую дыню, которая выводит лишнюю воду из организма, помогая вам выглядеть стройнее и легче.

Брокколи

Чтобы избежать неприятных моментов на свидании, откажитесь от овощей, которые вызывают вздутие, в частности - крестоцветных овощей. Они содержат рафинозу, что может усилить газы и их запах. Вместо этого выберите спаржу. Она не только помогает избавиться от вздутия, но и выводит лишнюю воду из организма, что помогает поддерживать стройность и комфортное самочувствие.

Мята

Хотя мята помогает поддерживать свежесть, но все же избегайте ее перед свиданием. Она может снизить уровень тестостерона, что может повлиять на вашу сексуальную энергию. Вместо мятных продуктов почистите зубы перед выходом и пейте воду в течение вечера. Вода не только поддерживает свежее дыхание, но и борется со вздутием живота.

Перец чили

Перед свиданием лучше избегать блюд, которые могут вызвать потоотделение. Перец чили, например, повышает температуру тела и способствует потоотделению. Вместо острых блюд выбирайте пищу, богатую свежими вкусами и травами. Это не только поможет вам хорошо выглядеть, но и поддержать ощущение комфорта в течение вечера.

Миндальное молоко

Каррагинан, который часто добавляют в качестве загустителя в миндальное молоко, может вызвать вздутие и другие желудочно-кишечные проблемы. Вместо этого выбирайте оригинальное несладкое миндальное молоко без каррагинана. Это позволит избежать неприятных ситуаций и сохранить ощущение комфорта.

