7 самых эффективных силовых упражнений для устранения жира в области подмышек

Жир под мышками – одна из тех зон, где лишние отложения чаще всего заметны и тяжелее поддаются коррекции. Но правильно подобранные силовые упражнения могут значительно улучшить ситуацию.

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Благодаря укреплению мышц вокруг этого участка вы не только убавите жир, но и улучшите общую форму тела. Издание eatthis.com опубликовало 7 эффективных упражнений, которые помогут вам сделать область подмышек подтянутой и рельефной.

"Программа силовых тренировок должна соответствовать целям – укреплять именно те части тела, над которыми вы хотите работать. Сильные мышцы вокруг подмышек способствуют лучшей осанке и формируют эстетичный вид этой зоны. Даже если немного жира останется, укрепленные мышцы не позволят ему обвисать", – отмечает тренер Келли Наджар.

Ниже приведены семь наиболее эффективных упражнений, рекомендованных тренером.

1. Кардио с акцентом на верхнюю часть тела

Кардиотренировка всегда эффективно сжигают калории, но не все они привлекают руки.

"Если хотите проработать также верх тела, вместо велотренажера выбирайте эллиптический тренажер, гребную или беговую дорожку с активными движениями рук. Это усилит общий эффект и поможет добиться результатов быстрее", – советует Наджар.

2. Погружение в трицепс

Сядьте на край скамейки, руки уложите рядом с бедрами, пальцы направлены вперед. Держитесь за край и, сгибая колени, медленно опускайте тело вниз, держа спину как можно ближе к скамейке. После этого вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 8-12 повторений.

3. Отжимание на блочном тренажере

Для этого упражнения вам понадобится канатный тренажер или сопротивляющаяся лента. Станьте лицом к нему, колени немного согнуты. Возьмитесь двумя руками за канат или ленту, прижав локти к туловищу. Потяните ручки вниз к верхней части бедер, полностью выпрямляя руки. Затем медленно вернитесь в исходную точку. Сделайте 3 подхода по 8-12 повторений.

4. Разгибание рук на трицепс над головой

Возьмите в руки гантели или прикрепите ленту сопротивления под стопу сзади себя.

"Выпрямите руки вверх, держа гантели над головой. Согните локти, опуская руки за голову, затем вернитесь в исходное положение, сжимая мышцы трицепса", – объясняет Наджар. Выполните 3 подхода по 8-12 повторений.

5. Разведение рук на грудные мышцы

Лягте на лавку для жима, взяв по гантели в каждую руку. Вытяните руки вертикально, ладони смотрят друг на друга. Слегка согнув локти, медленно разводите руки в стороны, затем верните их в исходную позицию. Сделайте 3 подхода по 8-12 повторений.

6. Тяга к груди

Воспользуйтесь блочным тренажером или лентой сопротивления, закрепленной на уровне груди. Тягните ручки к себе, пока руки не приблизятся к грудной клетке.

"Представьте, будто вы держите монетку между лопатками – сожмите их так, чтобы она не упала. После сокращения мышц поверните руки вперед. Выполните 3 подхода по 8-12 повторений", – советует Наджар.

7. Классические отжимания

Это базовое упражнение отлично активирует мышцы груди, рук и спины. Станьте в позицию планки, руки разместите чуть пошире плеч. Напрягите корпус, тело должно быть прямым. Медленно опуститесь вниз, затем вытолкните себя назад. Сделайте 3 подхода по 8-12 повторений.

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