7 соблазнительных рецептов, которые способствуют похудению

Чтобы похудеть, не обязательно есть маленькими порциями, поскольку вы можете наслаждаться полезной едой. Для этого следует выбирать блюда, богатые питательными веществами, которые обеспечивают сытость, удовольствие и низкую калорийность, что позволяет питаться большими порциями без переедания.

Видео дня

Для этого сосредоточьтесь на блюдах из овощей, цельнозерновых продуктов, белков и легких соусов. Что может стать отличным и комфортным выбором, рассказали в Eat This, Not That.

Белковая овсянка

Начинайте утро с белковой овсянки, которая придает сытости до обеда. Добавьте к ней молоко, яичные белки и любимые начинки, в частности орехи, фрукты, семена или мед. Это обеспечит вас энергией и питательными веществами.

Яичница и тосты

Завтрак с яичницей и тостами - это быстрый и питательный выбор, который можно приготовить всего за 10 минут. Используйте цельнозерновой хлеб и добавьте к яйцам лук или красный перец для вкуса. Это обеспечит белки, клетчатку и полезные жиры, сохраняя чувство сытости надолго.

Спагетти из кабачков

Cacio e Pepe - это простое римское блюдо, которое обычно достаточно калорийное из-за содержания сыра. Вместо макарон используйте кабачковые спагетти, чтобы сделать его менее калорийным и с низким содержанием жира. Такой вариант позволяет наслаждаться большой порцией без ущерба для плана похудения.

Салат с капустой

Салаты могут быть яркими, сытными и содержать полезные ингредиенты. Попробуйте салат с капустой, который легко может стать для вас любимым выбором. Большая порция такого блюда придаст энергии и надолго утолит голод.

Хлебцы с корицей

Хлебцы из кукурузного крахмала и яичных белков - это легкая альтернатива, не содержащая глютена и муки. Из него можно приготовить пиццу, буррито, булочки или блины с корицей. Такие блюда дарят ощущение сытости, не нарушая целей здорового питания.

Начос из цветной капусты

Попробуйте приготовить начос из цветной капусты - это вкусно, питательно и малокалорийно. Такое блюдо позволяет наслаждаться большими порциями, не выходя за пределы суточного плана калорий. Цветная капуста добавляет сытности и пользы, заменяя привычные калорийные ингредиенты.

Go-To Tuna

Большинство обожает салаты с тунцом, из-за вкуса и простоты в приготовлении. Однако из-за калорийности майонеза часто ограничивают его порцию. Используйте здоровый рецепт "Go-To Tuna", заменив майонез на греческий йогурт, чтобы наслаждаться блюдом без лишних забот.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие реально допустимые порции у популярных продуктов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.