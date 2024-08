7 способов эффективного похудения: о чем говорят эксперты

Потеря веса может быть сложным процессом, который при отсутствии мотивации и определенного плана может закончиться так и не предоставив желаемого результата. Однако, правильный подход и переосмысление вашего стиля жизни могут помочь в этой задаче.

Что предпринять, чтобы ускорить похудение и какие стратегии могут в этом помочь? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Обратите внимание на одежду

Сосредоточение на весах может замедлить потерю объемов, поскольку число на шкале может вызвать негативные эмоции и неправильные решения в питании. Лучше оценивать прогресс по изменениям в одежде или с помощью измерений.

Ешьте каждые 3-5 часов

В день рекомендуется есть трижды, включая 1-2 перекуса. Для этого вам следует придерживаться интервала в 3-5 часов. Также, важно добавлять в рацион источники белка, здоровых жиров и клетчатки.

Переосмыслите свой завтрак

Вместо углеводного завтрака попробуйте включить больше продуктов богатых белком. Это поможет уменьшить тягу к еде и избежать лишних перекусов. Кроме того, белковый завтрак способствует восстановлению мышц, которые разрушаются во время ночи.

Не отказывайте себе в маленьких удовольствиях

Чтобы похудеть, не нужно отказываться от любимой еды. Лучше употреблять немного любимых блюд всего несколько раз в неделю и обогатить свой рацион полезными белковыми продуктами, которые помогают контролировать голод.

Учитывайте время приема пищи

Если вы хотите похудеть, учтите, что людям, которые регулярно завтракают удаваться поддерживать свою форму. Кроме того, исследования показывают, что потребление калорий на завтрак способствуют эффективному сжиганию жира и уменьшают тягу к сладкому.

Пейте воду

Увлажнение помогает как в похудении, так и в его поддержании. Исследования показывают, что люди с ожирением, которые ежедневно пили около двух чашек воды перед едой, теряли более 4 кг примерно за 3 месяца.

Держитесь как можно дальше от кухни ночью

Ночные перекусы могут мешать похудению и привести к набору веса. Учтите, что ночные перекусы являются простой привычкой, а не реальной потребностью. Кроме того, такие действия могут ухудшить качество сна и нарушить гормоны аппетита, поэтому держитесь подальше от кухни вечером и займите себя другими делами, чтобы избежать соблазна.

Ранее OBOZ.UA рассказал, сколько времени может потребоваться для похудения.

