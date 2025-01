7 упражнений, которые помогут избавиться от жира за 30 дней

Если вы хотите похудеть и эффективно улучшить форму тела, вам не обойтись без изменений в рационе и упражнений с гантелями. Такие силовые тренировки помогут сохранить мышечную массу, что важно для эффективного сжигания жира, поскольку чем больше у вас мышц, тем активнее вы теряете жир даже в состоянии покоя.

Однако важно помнить, что диета с дефицитом калорий может привести к потере мышечной массы. Именно поэтому силовые тренировки, такие как работа с гантелями, помогут сохранить мышцы во время этого процесса. Как их выполнить, рассказали в Eat This, Not That.

Сгибание бицепса

Для тренировки бицепсов выполняйте сгибания рук с гантелями. Держа гантели в руках, поднимите руки вверх, направляя ладони к небу. Такое упражнение эффективно нагружает бицепсы, улучшая силу и вид рук.

Молоточные сгибания рук

Это движение похоже на сгибание на бицепс, но отличается положением ладоней, которые направлены внутрь. Такое движение тренирует плече-лучевые и плечевые мышцы вместе с бицепсами. Для выполнения держите гантели в руках ладонями внутрь и поднимайте их без движения локтей вперед или назад. Опускайте гантели медленно, контролируемым движением.

Разгибание трицепса

Держите гантели согнутыми руками, а затем выпрямляйте их, поднимая против силы тяжести и активируя трицепсы на задней части рук. Также это упражнение можно выполнять в разных вариантах, меняя положение рук (над головой или за спиной). Главное — двигать гантели, сопротивляясь гравитации, для достижения эффективного результата.

Разведение рук с гантелями

Держите по гантели в каждой руке, поставив ноги на ширину плеч. Отведите бедра назад, руки вытяните вниз, слегка согнув локти. Поднимите руки в стороны, а затем опустите их назад. Повторите упражнение от 6 до 12 раз.

Жим над головой

Жим над головой работает на дельтовидные мышцы и трицепсы. Чтобы выполнить упражнение, станьте на ширину плеч, держа гантели на уровне плеч. Поднимайте гантели над головой, после чего медленно опускайте их, контролируя движение.

Жим от груди

Жим груди с гантелями на скамье — это эффективное упражнение для тренировки грудных мышц. Для выполнения упражнения лягте на спину, держа гантели так, чтобы ваши плечи были параллельны полу, а предплечья — перпендикулярны земле. Далее медленно поднимайте гантели вверх, а затем контролируемо опускайте их.

Тяга гантелей

Это упражнение работает на бицепсы и мышцы верхней части спины. Чтобы выполнить его правильно, встаньте на скамью для тренировок, поставив одно колено и руку на нее, а спину держите на уровне с полом. Поднимите гантель, тянув ее вверх к туловищу, а затем опустите.

