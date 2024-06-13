7 упражнений, которые помогут вам избавиться от жира на талии: что стоит знать

Избавиться от упрямого жира, который накапливается по бокам талии, может быть сложно. Но не беспокойтесь, ведь Eatthis подготовил семь простых упражнений стоя, которые приблизят вас на шаг к стройной талии.

1. Кубковые приседания

Задействуйте мышцы пресса и нижней части тела, держа гирю или гантель близко к груди. Выполняйте приседания, отводя бедра назад, опускаясь до тех пор, пока они не станут параллельными земле, и возвращаясь в исходное положение. Старайтесь сделать от 15 до 20 повторений.

2. Румынская сословная тяга

Это упражнение прорабатывает нижнюю часть спины и косые мышцы. Начните с постановки ног на ширине плеч, выполните петли в тазобедренных суставах, слегка согнув ноги в коленях, опустите гири перед собой и вернитесь в исходное положение. Выполните от 15 до 20 повторений.

3. Спринт

Повышайте частоту сердечных сокращений и сжигайте калории с помощью высокоинтенсивных спринтов. Поднимите одно колено вверх, оттолкнитесь противоположной ногой, накачайте руки и бегите с максимальным усилием на короткую дистанцию или на время.

4. Боковые подъемы ног стоя

Задайте косые мышцы, поднимая правую ногу в сторону, стоя на ногах. Опустите ногу в исходное положение и повторите до нужного количества. Поменяйте сторону и сделайте еще раз.

5. Высокие колени с поворотами

Повысьте частоту сердечных сокращений и активируйте мышцы пресса, приподнимая колено и поверните туловище вправо, затем перейдите на левое колено и поверните влево. Движения должны быть быстрыми и выполняйте упражнение до нужного количества повторений.

6. Боковые выпады

Сформируйте бедра и нацелитесь на свою талию с помощью боковых выпадов. Сделайте большой шаг в сторону, окунитесь в положение выпада и вернитесь в исходное положение. Выполните желаемое количество повторений с каждой стороны.

7. Косые скручивания стоя

Выполняйте косые скручивания, не ложась на пол. Встаньте прямо, ноги на ширине бедер, положите правую руку за голову и поднимите правое колено, одновременно опуская правый локоть вниз, чтобы встретиться с ним. Повторите с обеих сторон желаемое количество повторений.

Ранее OBOZ.UA писал об эффективных упражнениях для занятий дома.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.