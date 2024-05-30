Оставайтесь в форме, не посещая спортзал: эффективные упражнения

В наше время каждый ходит в спортзал. Это похвально, ведь это означает, что люди сегодня осознают важность крепкого здоровья. Однако если спортзал вас не привлекает, начните тренироваться дома.

Занятия на дому могут быть не менее полезными, если вы научитесь правильной технике и будете соблюдать диету. Мы подготовили пять упражнений, которые вы можете делать дома.

Отжим

Отжимания выполняются для мышц груди, рук и плеч. 40-50 отжиманий в день считаются полезными и помогут держать тело в тонусе.

Попробуйте разные виды отжиманий с небольшими вариациями. Некоторые из популярных форм: ромб, широкий хват, супермен, отжим с хлопками и т.д. Кроме того, отжима также помогают стимулировать метаболизм и повысить кровяное давление, тем самым улучшая ваше здоровье.

Планка

Планка направлена непосредственно на вашу основную силу. Она очень похожа на отжим, вам просто нужно удерживать позицию, используя предплечье для поддержания тела. Наиболее распространенными вариантами являются боковые и обратные планки.

Они могут помочь улучшить осанку, уменьшить боли в спине и укрепить кости и суставы. Кроме того, еще и снизить стресс и повысить настроение.

Приседания

Приседания – одно из тех упражнений, которые могут улучшить общую силу вашего тела. На самом деле, они помогают укрепить икры, ягодицы и бедра.

Кроме того, они улучшают подвижность нижней части тела и делают ваши кости и суставы крепкими. Три подхода по 20 приседаний могут способствовать общему развитию мышц.

Поднимание ног

Хотите начать эффективную тренировку пресса? Начните с подъема ног. Подъемы ног помогают вам двигать бедрами, стабилизировать тело, активировать незадействованные мышцы и повысить общую выносливость.

Кроме того, боковые подъемы ног также тонизируют изгиб тела. Выполняйте четыре подхода по 25 повторений каждый день и увидите результаты сами.

Выпады

Выпады – это упражнения на одну ногу, укрепляющие внутренние мышцы ног. Они направлены на ягодицы, бедра, икры, квадрицепсы, подколенные сухожилия и некоторые другие мышцы.

Если вы сосредоточиваетесь на ногах, выпады обязательны, поскольку они улучшают выносливость нижней части тела и способность удерживать вес. Попытайтесь выполнять выпады с гантелями для разнообразия.

Ранее OBOZ.UA писал об упражнениях, которые помогут прибавить в весе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.