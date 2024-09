7 вещей, которые помогут избавиться от 'индюшиной шеи'

Чтобы уменьшить обвисание кожи вокруг шеи, держите телефон выше и избегайте частых колебаний веса, которые растягивают кожу в этой зоне. Кроме того, регулярно увлажняйте кожу, чтобы поддерживать ее упругость и включайте в рацион продукты, богатые коллагеном и эластином.

Все это поможет сохранить кожу крепкой и эластичной. Вот несколько продуктов и тренировок от Eat This, Not That, которые помогут бороться с обвисанием кожи и подбородком.

Оливковое масло

Свободные радикалы, образующиеся под воздействием ультрафиолетового излучения, разрушают коллагеновые волокна, что приводит к появлению дряблости, пигментации и морщин. Исследование показало, что мононенасыщенные жирные кислоты из оливкового масла помогают защитить кожу от фотостарения. А потому включение оливкового масла в рацион может повысить способность кожи противостоять UV-повреждениям.

Красный болгарский перец

Чтобы сделать салат более полезным и защитить кожу от морщин, добавьте в него красный болгарский перец. Он содержит много витамина С, который помогает формировать коллаген, способствует регенерации и защищает кожу от солнца. Кроме того, если ежедневно употреблять витамин С на 1 мг больше, это поможет снизить риск образования морщин на 11%.

Льняное масло

Добавьте полиненасыщенные жирные кислоты, в частности линолевую кислоту, в свои коктейли и салаты. Попадая в организм, линолевая кислота превращается в другие важные жирные кислоты, такие как EPA и DHA, что может уменьшить сухость кожи. Кроме льняного масла, также можно употреблять масло конопли и виноградных косточек.

Морковь

Обогащайте свой рацион каротиноидами, которые защищают клетки от повреждений и старения кожи. Для этого употребляйте продукты с высоким содержанием каротиноидов, такие, как: тыква, помидоры, сладкий картофель, красный перец, арбуз и горчицу.

Дикий лосось

Омега-3 жирные кислоты уменьшают воспаление, что помогает при акне и псориазе. Они также могут уменьшить глубину морщин, вызванных УФ-лучами. Кроме того, омега-3 положительно влияют на психическое здоровье и снижают риск сердечных заболеваний и рака.

Семена подсолнечника

Такие семена богаты витамином Е, обладают антиоксидантным эффектом и защищают кожу от свободных радикалов. Загрязнители воздуха и сигаретный дым могут нанести вред коже, снижая уровень витамина Е, а потому включение продуктов с витамином Е, может помочь уменьшить шероховатость кожи, уменьшить длину линий лица и глубину морщин.

Алоэ

Ежедневное потребление алоэ может вдвое увеличить выработку коллагена, что улучшает упругость кожи и уменьшает глубину морщин. Кроме того, это может помочь снизить общий уровень жира в организме. Используйте алоэ для поддержания здоровья кожи и снижения жировых отложений.

Тренировка для шеи:

Держите голову в нейтральном положении, смотрите вперед и положите руки на лоб. Легко нажимайте головой вперед, сопротивляясь руками, удерживая напряжение в течение 5 секунд. Отдохните 5 секунд, затем повторите упражнение, держа руки на затылке. Затем поочередно повторите движение слева и справа. Произведите до 10 повторений, постепенно увеличивая напряжение. Начните с нейтральной позиции головы, глядя вперед. Наклоните подбородок вверх, держа зубы вместе. Сжимая губы, медленно поднимайте и опускайте челюсть, зажимая язык к небу на несколько секунд в верхней точке. Повторите 20 раз, сделайте минутную паузу и проделайте упражнение трижды.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения помогут избавиться от дряблости в руках.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.